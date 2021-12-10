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一團白毛薩摩耶犬中混了一隻「牠」 網驚：沒講看不出來

聯合新聞網 / 綜合報導
在這張滿是白毛薩摩耶犬的照片中，有一隻白貓完美的融入其中。圖擷取自reddit
在這張滿是白毛薩摩耶犬的照片中，有一隻白貓完美的融入其中。圖擷取自reddit

貓和狗雖然不同，不過因為體型大致相近，如果在擁有類似毛色的情況下站在一起，確實很難做出區別。最近有位外國網友，就分享了一張同時有貓和狗的照片，一時之間讓人難以分辨。

根據日本媒體「FUNDO」報導，外國論壇reddit的網友「celsiornibba」近來貼文，內容寫著「第八十六天了，牠們仍以為我是其中一份子」，並且附上一張照片。

在畫面中，總共站著六隻薩摩耶犬，狗狗身上白色澎鬆的毛皮也佔據了整個視線。以致於照片左下角雖然也有隻毛皮澎鬆的白貓，但一眼望過去不容易察覺，還以為全部都是白薩摩耶犬。除了令人莞爾一笑之外，畫面也十分可愛。

許多網友紛紛回應「原來有一隻貓喔」、「我還以為整團都是一個什麼超現實的生物」、「我看到貓之前也以為都一樣」、「往下看才看到貓，然後又忍不住回去看狗」、「我很喜歡薩摩耶犬耶」、「牠就是這個大家族的一員」、「其實狗狗們都有發現了，只是牠們接納了牠」、「但是貓咪還是認為牠臥底的很成功」。

日本 貓咪 汪星人 喵星人

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