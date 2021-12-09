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又有動物脫逃！北市動物園「棉頭絹猴」落跑1小時捉回

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
靈活身手的小型靈長類「棉頭絹猴」鑽出網目外，1小時後被捉回。圖／台北市立動物園提供
靈活身手的小型靈長類「棉頭絹猴」鑽出網目外，1小時後被捉回。圖／台北市立動物園提供

北市動物園又上演動物逃脫記，繼7日發生水豚母子逛大街後，今天下午1點30分左右，穿山甲館內的一隻「棉頭絹猴」鑽出網外，目前猴子已經抓回館內，由獸醫師進行生理指數檢查，留院觀察。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，棉頭絹猴體型約人類拳頭大小，大約在1點半左右，駐衛警在穿山甲館內發現棉頭絹猴鑽出網目，目前正分組調查原因，巡場看看網籠是否有破損。

曹先紹說，當時照養的保育員辨識脫逃的個體為棉頭絹猴家族的媽媽「小白」，於是拿著食物設法引誘動物靠近，第一次嘗試捕捉時失敗，個體在網籠上方沿著鋼構於正門和尾部間來回移動，各館區支援人員沿網籠周圍佈陣監控個體移動位置，館內人員分3組，分別於4樓平台、3樓陽台、正門區域以笛音呼叫和食物誘引。

曹先紹指出，不排除因為遊客進出，某些行為讓棉頭絹猴興奮過度而鑽出，但沒有離開場館逃脫住處，最後快3點的時候，從4樓把「小白」捉回，目前獸醫師建議先讓棉頭絹猴情緒穩定，做生理指數檢查，補充水份和電解質，暫時留院觀察中。

台北市立動物園過去就發生過不少次的動物脫逃事件，去年9月發生食蟻獸母女越過柵欄逃脫，接著是11月有石虎從園區內挖洞逃跑，今年3月紅猴趁保育員不注意時，從未關閉的舍門中逃脫而出，前天是水豚母子逛大街，今天又發生棉頭絹猴鑽出網目。

保育員拿著食物設法引誘動物靠近。台北市立動物園提供
保育員拿著食物設法引誘動物靠近。台北市立動物園提供
保育員拿著食物設法引誘動物靠近。台北市立動物園提供
保育員拿著食物設法引誘動物靠近。台北市立動物園提供

獸醫師 動物園 北市

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