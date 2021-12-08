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【動物冷知識】動物界「假唱」盛行？電影生物配音真相跟你想的不一樣

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道迪士尼動畫《獅子王》中的獅子是怎麼配音的嗎？今天一起來看電影音效的動物冷知識吧！




前陣子也分享過米高梅電影開場的獅吼其實是老虎配音的，獅子是不是假唱歌手哇！

配音師威爾克除了在《獅子王》中配音獅吼外，也替《阿拉丁》動畫中的猴子阿布，以及《變形金剛》裡的密卡登發聲。的確，他相當擅長替「非人」角色配音。




由吉娃娃為這隻高4.2公尺，重達1650公斤的大怪獸配音，真是絕妙的搭配😆




《侏羅紀公園》當年榮獲奧斯卡最佳混音與最佳音效剪輯，可以說是聲音設計的最高榮譽。 其中，雷龍如吟唱般優美的聲音，竟然是來自聲驢子和的聲音！？音效師Rydstrom 表示，驢子會發出一種獨特的約德爾式真假音轉換聲調，如果調得夠慢，就能製造出詠唱般的優雅聲音。

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