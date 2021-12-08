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雪梨歌劇院斥資1000萬元 聘請狗大隊驅趕海鷗

聯合新聞網 / 綜合報導

澳洲新南威爾斯州政府4日宣布，未來2年將斥資376380美元（約合新台幣1000萬元）聘請狗驅趕雪梨歌劇院周邊的海鷗，以避免海鷗打擾遊客。

外媒指出，當局自2018年起聘請訓犬公司Mad Dogs And Englishmen的13隻狗驅趕海鷗，但費用不便宜，今年與該公司續約2年，費用由歌劇院、歌劇院酒吧和歌劇院廚房共同分擔，因為他們都樂見客人在該區享受不受海鷗侵擾的時光。雪梨歌劇院指出：「這大大改善遊客的體驗，並減少退款、食物浪費和人事成本。」

Mad Dogs And Englishmen老闆兼訓狗師偉伯（James Webb）認為聘任狗的代價雖然很高，卻絕對值得。

新南威爾斯州議員塞科德（Walt Secord）抨擊此項花費：「為什麼新南威爾士州納稅人要為吃蛤蜊、穿燕尾服的歌劇觀眾買單？」

許多網友也對這筆開銷感到不可置信，紛紛表示：「我願意為了這筆錢用舌頭舔乾淨歌劇院，包括海鷗的糞便」、「我是人，但動作很快也可以大聲吠叫。可以雇用我嗎？」

雪梨歌劇院澄清納稅人不必負擔這筆開銷。並透露目前每隻狗一天最多可以輪值4小時，負責尋找、驅趕海鷗。且相較於之前用來防堵海鷗的機械老鷹和食物罩子，狗更受遊客歡迎。

歌劇院 雪梨 澳洲 汪星人

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