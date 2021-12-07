走失狗狗尋獲已被領養…前後飼主搶撫養權！法律上誰佔優勢？

｢我的狀況都跟別人不一樣！」詢問者在私訊上打上這樣的字眼。不問還好，深入了解後，才知狀況真的還有點複雜。

詢問者告訴我，日前她發現有隻流浪狗要被動保協會送往中途之家，她好心將狗領回，帶去獸醫院結紮並施打晶片後，很快找到願意收養狗狗的家庭將其送養。

原本以為是好事一樁，卻沒想到日前原主人出現了，堅持要把狗狗帶回去。她來找我做溝通的目的是希望知道狗狗的意願，但我認為這已經跟狗狗怎麼想無關，因為這已經牽扯到法律問題。

她中肯的告訴我，狗狗在新家很開心，但看到原主人更高興，但她認為這無法證明什麼，因為這隻狗狗即便看到只有短暫相處過的中途、也就是來找我的好心人，也同樣展露開懷的神情，所以不能從狗狗的反應代表應該歸誰！

那麼這樣一隻很容易開心的狗狗，為何當初會變成流浪狗呢？

｢如果是不小心走失？是否應該歸還給原主人？」我試探性的問她的想法。

｢我不還，新主人已經跟狗狗產生感情，且晶片是我的名字，我跟原主人說，想要回狗，請走法律途徑。」

她的堅持在於認為，一個愛狗的主人怎會不幫狗狗結紮跟植入晶片？並且當時她帶狗去看醫生時，醫生判斷這隻狗長期籠居，導致關節已經有些許變形，所以她不放心把狗交回給原主人。

但就算我願意幫忙溝通，問出狗狗想要跟誰的意願高？也不具法律效力！所以我建議她不要花時間在寵物溝通上，而是得想辦法解決「人」的問題。

流浪犬收容所示意圖。圖／彰化縣府提供

照理說，動保處當時應該要請她及領養者簽下一張｢若六個月內原主人持證明文件證明毛孩是他的，即應當歸還」的文件，以釐清沒有侵占的嫌疑，且讓毛孩有機會回到原主人的家。但她告訴我，動保處當時沒有拿出這張紙給她簽。

我相信這樣的爭議，絕對不會只有這一件，雖然的確有主人以「狗狗只喜歡聽羅志祥的歌且會跟著唱」來當場證明這的確是自己的狗而成功要回的案例。但其它相關爭議，目前似乎都是依據民法規定來判決，重點是民法規定的遺失物包含的是遊蕩動物，但走失寵物算遊蕩動物嗎？如果真走上法律途徑，我真好奇法官會判給誰？判的依據又是什麼？

｢晶片是我的名字，我撿到時牠身上沒有晶片，所以牠算是無主人的狗。」詢問者一再如此主張，只是這樣的說法真的站得住腳嗎？

曾經有一對情侶共有一隻愛犬，分手後也是堅持以晶片是她名字為由主張所有權，但似乎最後沒有勝訴，因為民法中，並沒有規定經登記就擁有所有權。而動物保護法中，雖規定飼主可以是動物的所有人，但如果發生爭議，並不能直接認定晶片主人為寵物所有人。

不過，最近更新的一則案例中又看到法院把施打晶片的機構認定為所有人，而將後來的飼主判定為侵占的案例，所以法院要怎麼判很難說。

後來從這位詢問者口中得知，原主人只願花一千元要回這隻狗，如果原主人對這隻狗這麼可有可無，似乎還是跟著新主人更為恰當些。

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作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。