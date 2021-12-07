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2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 醫治康復今台南七股野放

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 ，醫治康復今台南七股野放。／台南市政府提供
2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 ，醫治康復今台南七股野放。／台南市政府提供

台灣黑面琵鷺保育學會志工黃世昌日前發現獲救的2隻受傷黑琵N13、N14，經診治後已恢復健康，今天在七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地與市長黃偉哲野放，黃偉哲感謝參與救援人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧，呼籲各界攜手落實生態保育，留下豐富多元自然環境。

台南市長期推動黑面琵鷺保育，今年到台南度冬黑琵數量約佔全球四成。

黃偉哲表示，感謝協會及慈愛動物醫院等單位救治，讓黑琵N13、N14不到1個月就恢復健康，經評估適合野放，早日讓牠們回到野外自由生活。

他說，昨日再發現1隻黑琵有肉毒桿菌中毒，也會努力讓牠得到最好的醫治，期待黑面琵鷺的族群能夠更壯大；黑琵保育感謝各組織單位辛勞努力，致上高度敬意謝意，也感謝市民關心，讓社會關注力量促進生態保育工作。

黃世昌11月13、14日在七股頂山鹽灘地巡查時，各發現1隻受傷黑琵，下灘搶救起來後護送醫治，經診斷為肉毒桿菌中毒，立即施打抗血清藥劑，2隻黑面琵鷺逐漸恢復健康，並經獸醫師評估可野放。

農業局長李建裕指出，16日將2隻黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經20餘天觀察，獸醫師評估可野放，為利後續追蹤分別繫上N13、N14腳環及發報器，祝黑琵野放後平安健康。

為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，市府呼籲民眾一發現有黑面琵鷺活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，立即電話06-6321731通知農業局並下灘搶救送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，以提高黑琵存活率，大家為黑面琵鷺保育攜手努力。

2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 ，醫治康復今台南七股野放。／台南市政府提供
2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 ，醫治康復今台南七股野放。／台南市政府提供
2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 ，醫治康復今台南七股野放。／台南市政府提供
2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 ，醫治康復今台南七股野放。／台南市政府提供
2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 ，醫治康復今台南七股野放。／台南市政府提供
2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 ，醫治康復今台南七股野放。／台南市政府提供

黑面琵鷺 獸醫師 野放

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