壽山動物園明年9月重開園 和六福村洽談交流這些動物

創立43年的高雄市壽山動物園，目前休園進行大改造，重點包括設計入口意象、提升動物展區環境、闢建溫室咖啡館等，還會有一座高架輕量空橋，讓遊客從不同視野觀看動物。動物園長莊絢智透露，目前正與六福村洽談借殖展，將會以環頸雉、梅花鹿和對方交換獅子、老虎、美洲野牛等，讓血緣交流，也增加彼此動物的豐富度。

副市長林欽榮今天下午會到壽山動物園視察，林欽榮預告，明年9月將有煥然一新環境，為動物創造更加福祉，也讓高雄市民深刻感受到「擁有一座動物園的城市幸福感」。

壽山動物園目前整修中沒對外開放，園方透過直播、臉書發文等方式維持熱度，讓外界看到動物仍被悉心照料著，也有新生命報到喜悅，園內母樹懶「寶貝」10月底產下一隻樹懶寶寶，孩子剛滿月，預計明年1月安排健康檢查，也做性別鑑定。

壽山動物園樹懶家族目前有5隻，已生育過一女的樹獺媽媽「寶貝」今年10月23日再度當媽媽，新生一隻小樹獺寶寶。二趾樹獺懷孕周期約9個月，一胎只生一個寶寶，懷孕過程中，保育員明顯觀察到「寶貝」食慾旺盛，活動力明顯提升，喜歡爬上爬下。

保育員指出，母樹懶「寶貝」10月23日順利生產，這是「寶貝」的第二胎，牠充分展現母性，總是把孩子「摟緊緊」，樹獺平時給人溫和印象，別以為牠們沒有攻擊性，「寶貝」保護寶寶也會出爪攻擊，保育員打掃環境或觀察寶寶狀況時，會先用食物分散「寶貝」注意力才能靠近。

保育員為讓「寶貝」能舒適育幼，好好「坐月子」，在環境、食物上煞費苦心，考慮到天氣轉涼開啟保溫燈供暖，也為產後食慾旺盛的「寶貝」準備足量食物，樹獺也會挑食，偏好嫩嫩的地瓜葉，保育員運用巧思，將牠們不喜歡的蔬菜分散，與地瓜葉綁在一起，避免樹獺食材太單一，也能攝取到不同植物營養素，獸醫也提供營養粉讓「寶貝」適時補充微量元素。