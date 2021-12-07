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寵物知識+／絕對不要給貓吃麵包的4理由 風險有時是看不到的

聯合新聞網 / 綜合報導
麵包對貓而言不是好的食物選項。ingimage
麵包對貓而言不是好的食物選項。ingimage

麵包是常見的澱粉類食物，人吃多了頂多發胖，但對於貓咪而言卻是一款相當NG的食物，以下列舉4項絕對不要給貓吃麵包的理由。

1.消化穀物障礙

貓是肉食性動物，並沒有直接食用穀物的習慣，若是直接吃穀物可能導致消化不良。

2.引起過敏

貓也會對食物過敏，像是對小麥過敏的貓若吃下麵包，可能導致嘔吐、下痢、發燒、皮膚癢、掉毛等症狀。

3.含引發中毒的食材

麵包製作會加入多元的原料，當中難保不會有對貓有害的食材，例如巧克力麵包加入可可粉，貓吃下肚會中毒，引發重症死亡；蔥或洋蔥麵包會導致紅血球被破壞，引起貧血和血尿，加入葡萄乾的麵包則會傷害貓的腎臟。

像蔥麵包的NG食材還算是清楚可見的，有些麵包在製作中加了哪些原料，消費者根本無從得知，皆有可能成為貓咪的隱形殺手。

4.鹽分和脂肪過高

麵包麵團中會放入鹽，過多的鹽分會增加貓腎臟負擔，貓本身已是易罹腎臟病的動物了，別再餵食麵包增加風險。

另外，麵包含大量砂糖和奶油，容易讓貓變胖，肥胖是引發高血壓、糖尿病、心臟病的根源，也得要注意。

麵包 中毒 寵物知識 貓咪

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