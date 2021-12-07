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2021英抖音冠軍影片是這隻貓 挑戰障礙賽吸1.8億次觀看
寵物影片在網路一直是點閱常勝軍，萌萌毛孩或是有特殊才藝的寵物總是相當吸睛。在英國短影音平台抖音（TikTok）今年最熱門的影片就是一隻貓闖障礙賽，觀看次數高達1.8億。
名為「Mia the Cat」的TikTok帳號有260萬的追隨者，其中最受歡迎的影片是讓白貓Mia進行紙杯障礙賽。飼主把近百個紙杯倒放在走廊上，並在上面鋪紙板，讓Mia挑戰走過去。
@mmeowmmia ♬ оригинальный звук - 🐾 Mia the Cat 🐾
總共有五關，一開始的關卡只是簡單擺成直的和橫的，後面開始增加難度，會把紙板擺成斜的，甚至在上面放紙杯增加障礙，但對Mia來說毫不困難，雖然花了點時間試探，仍然在短短幾秒內成功通關。
這支七月發布的影片已累積1億8490萬次觀看，在英國榮登2021年最熱門抖音影片。該帳號中還有許多Mia進行障礙挑戰的影片，許多人盛讚這隻貓相當靈巧，就像寵物界的007詹姆士龐德。
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