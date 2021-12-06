寵物知識+／橘子疊貓身上好療癒？獸醫警告「有中毒危險」引論戰

冬天到了，又是橘子的盛產季，有些飼主拿家裡的橘子玩貓，在牠身上堆疊橘子，覺得相當有趣又療癒，但這行為被獸醫指正是錯誤示範，橘皮含的精油可能導致中毒。

獸醫轉發橘子放貓身上的趣聞，指出這樣是不對的。圖取自推特

日本獸醫菖蒲谷友彬在推特PO文，轉貼一篇飼主將多個橘子放在貓咪身上的趣聞，提醒橘子中含的檸檬烯會讓貓中毒，透過皮膚吸收可能導致重度皮膚炎，建議絕對不要模仿。

這則文遭其他獸醫師質疑：「只是把橘子放貓身上讓牠中毒這種事我從沒聽過，我們是活在平行世界嗎？還是我太無知？」，還有人指出這種指控缺乏具體案例佐證，這樣武斷的言語已批評到既有文化。

菖蒲谷再度發文澄清，他從沒說過「放橘子導致中毒」這種話，而是強調「橘子皮含的檸檬烯會引起中毒」，即使沒有發生過只因放橘子就中毒的事件，基於這種潛在可能性，你還會想這樣做嗎？

他在推特又發了幾篇文探討柑橘對貓的影響，他表示貓的肝臟無法分解柑橘類皮含的檸檬烯，而貓的皮膚厚度只有人類的五分之一，貓花很多時間梳舔毛髮，也可能透過口腔攝取。另外曾有檸檬酸中毒死亡的案例，雖然沒有論文去探討橘子放貓身上，但沒必要特別去驗證，最後他還是認為讓貓遠離柑橘最為安全。

橘子對貓來說真的有毒嗎？

橘子中的精油含有檸檬烯和芳樟醇，會刺激貓的腸胃，引起嘔吐和腹瀉，還會損害貓的神經系統，中毒症狀包括流口水、肌肉無力、噁心等等。橘皮含的精油又比果肉多，對貓而言更危險。

大多數貓咪討厭橘子皮的味道，但有些貓卻會接受食用橘子果肉，雖然不代表會立即致命或出現什麼症狀，但如果可以還是盡量選擇其他水果餵食吧。