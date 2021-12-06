快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵物知識+／日常聲音也能讓狗狗焦慮！研究：半數主人只覺得好笑

聯合新聞網 / 綜合報導
有些狗狗對聲音很敏感，容易焦慮。ingimage
有些狗狗對聲音很敏感，容易焦慮。ingimage

狗狗的聽覺很敏銳，許多日常生活中的聲音對牠們而言都算「噪音」，噪音會引發生物身心的不良反應，長期下來有害健康，飼主得要特別注意。

美國加州獸醫學院的學者根據YouTube上62支影片，觀察出即使是生活中常見的聲音，都可能引發狗狗的焦慮感，高頻又不連續的聲音最容易觸發，例如電器的低電量警告嗶嗶聲。

研究顯示，室內突如其來的巨響會引發狗狗生理和心理的恐懼反應，因而出現喘氣、踱步、流口水、吠叫等等。有時也會出現跳到主人身上、躲起來、原地轉圈、舔舌頭之類的動作。

專家指出，狗狗因噪音產生的焦慮行為常常被飼主忽視，僅17.5％的飼主表達關心，大多數人都冷眼旁觀，有些人甚至解讀成狗狗在搞笑，比例高達45.6％。

研究領導人Emma Grigg表示：「我們知道很多狗對聲音敏感，人類對這些聲音習以為常，低估了牠們對聲音的恐懼，而且無法解讀狗狗的肢體語言」。她指出希望透過研究讓飼主正視造成狗狗壓力的聲音來源，並降低讓牠暴露在該環境中，例如勤更換電池以防跳低電量警告，或是在可預期的巨大聲響出現前將狗狗帶到戶外。

噪音 獸醫 寵物 焦慮

相關新聞

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

寵物知識+／橘子疊貓身上好療癒？獸醫警告「有中毒危險」引論戰

冬天到了，又是橘子的盛產季，有些飼主拿家裡的橘子玩貓，在牠身上堆疊橘子，覺得相當有趣又療癒，但這行為被獸醫指正是錯誤示範，橘皮含的精油可能導致中毒。

寵物知識+／日常聲音也能讓狗狗焦慮！研究：半數主人只覺得好笑

狗狗的聽覺很敏銳，許多日常生活中的聲音對牠們而言都算「噪音」，噪音會引發生物身心的不良反應，長期下來有害健康，飼主得要特別注意。

這不是修圖！貓罹患罕病 變身超健美筋肉王

國外一名網友上月底在社群平台分享罹患罕見疾病家貓的照片，只見貓全身長滿結實碩大的肌肉。

動物園金頭獅狨Kopi Kaya今起見客 入住新環境不易現身

近期許多民眾在台北市立動物園穿山甲館的玻璃後，看到兩隻「小猴子」悄悄探出頭來。動物園表示，來自新加坡動物園的兄弟金頭獅狨...

你是我的耳朵！拉布拉多會幫忙去叫聽障狗狗「散步時間到了」

美國一隻黑色拉布拉多原本是身障飼主的協助犬，後來也成為同住的一隻聽障狗狗的小幫手，除了日常生活的協助，散步時間到了也會負責當傳聲筒，兩狗互動相當有愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。