寵物知識+／日常聲音也能讓狗狗焦慮！研究：半數主人只覺得好笑

狗狗的聽覺很敏銳，許多日常生活中的聲音對牠們而言都算「噪音」，噪音會引發生物身心的不良反應，長期下來有害健康，飼主得要特別注意。

美國加州獸醫學院的學者根據YouTube上62支影片，觀察出即使是生活中常見的聲音，都可能引發狗狗的焦慮感，高頻又不連續的聲音最容易觸發，例如電器的低電量警告嗶嗶聲。

研究顯示，室內突如其來的巨響會引發狗狗生理和心理的恐懼反應，因而出現喘氣、踱步、流口水、吠叫等等。有時也會出現跳到主人身上、躲起來、原地轉圈、舔舌頭之類的動作。

專家指出，狗狗因噪音產生的焦慮行為常常被飼主忽視，僅17.5％的飼主表達關心，大多數人都冷眼旁觀，有些人甚至解讀成狗狗在搞笑，比例高達45.6％。

研究領導人Emma Grigg表示：「我們知道很多狗對聲音敏感，人類對這些聲音習以為常，低估了牠們對聲音的恐懼，而且無法解讀狗狗的肢體語言」。她指出希望透過研究讓飼主正視造成狗狗壓力的聲音來源，並降低讓牠暴露在該環境中，例如勤更換電池以防跳低電量警告，或是在可預期的巨大聲響出現前將狗狗帶到戶外。