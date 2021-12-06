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全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

台南2黑面琵鷺肉毒桿菌中毒 救治康復將野放

中央社 / 台南6日電

台灣黑面琵鷺保育學會於11月13、14日連續2日於台南七股頂山鹽灘發現癱倒黑面琵鷺，第一時間救援並確認為肉毒桿菌中毒，治療後至今恢復良好，預定明天進行野放

台南市野鳥學會今天發布新聞稿指出，台灣黑面琵鷺保育學會於11月13、14日連續2日於台南七股頂山鹽灘發現癱倒的黑面琵鷺，於第一時間救援，隨後送至台南市野鳥學會義診醫院慈愛動物醫院金華院進行救治。

台南市野鳥學會指出，經獸醫師判斷為肉毒桿菌中毒，立即施打肉毒桿菌毒素血清，同一時間台南市動物防疫保護處進行採檢，經住院觀察，癱軟情況逐漸好轉，恢復精神及站立能力，隨後於11月16日轉往集集特有生物研究保育中心野生動物急救站提供大空間進行恢復訓練。

台南市野鳥學會指出，經過訓練，2隻黑面琵鷺活動力恢復狀況良好，檢驗結果為肉毒桿菌陽性（已解毒病癒）、禽流感病毒陰性，急救站獸醫師判斷可野放。

台南市野鳥學會指出，野放前2隻黑面琵鷺由台南市野鳥學會及屏東科技大學團隊分別繫上編號為N13、N14的國際標準腳環與衛星發報器，預定明天上午由台南市長黃偉哲進行野放。

台南市野鳥學會指出，國際黑面琵鷺繫放腳標包含3個部分，右腳脛骨繫號碼環、左腳脛骨繫由紅黃藍綠白5色中2至3個顏色排列的組合色環、右腳胕趾骨繫金屬環。各國號碼環都有各自不同的代表色，韓國為紅色、日本為黃色、香港為綠色，台灣代表色為白字藍底。

台南市野鳥學會指出，台灣第1隻採用國際腳環標放的黑面琵鷺為T01（T為Taiwan字首），於1998年野放。2021年1月第100隻使用T字首國際標準環的黑面琵鷺已野放，目前字首已改為N，最新編號為N14。

台南 黑面琵鷺 野放

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