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這不是修圖！貓罹患罕病 變身超健美筋肉王

聯合新聞網 / 綜合報導
罹患罕見疾病的家貓，全身長滿結實碩大的肌肉。圖／取自reddit
罹患罕見疾病的家貓，全身長滿結實碩大的肌肉。圖／取自reddit

國外一名網友上月底在社群平台分享罹患罕見疾病家貓的照片，只見貓全身長滿結實碩大的肌肉，讓網友看了直呼：「該不是修圖的吧？！」

原PO指出該貓罹患一種與肌肉生長抑制素相關的肌肉肥大症（Myostatin-related muscle hypertrophy），這種基因突變讓動物在沒有特別訓練肌肉的情況下，仍會過度生長。

不少網友對貓渾身肌肉的照片感到震驚，紛紛表示：「我敢打賭牠會發出像引擎一樣的咕嚕聲」、「很像來自地獄的貓」、「應該是待在健身房管控老鼠數量的貓」

肌肉生長抑制素（Myostatin）是一種身體產生的蛋白質，能抑制肌肉細胞的生長。如果肌生長抑制素蛋白存在缺陷，肌肉就會大量堆積。人、牛、羊、貓和狗都曾出現缺乏肌肉生長抑制素的案例。

罕見疾病 健身 基因

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