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你是我的耳朵！拉布拉多會幫忙去叫聽障狗狗「散步時間到了」

聯合新聞網 / 綜合報導
Lily（右）是聽障Kinley的小幫手。取自IG
Lily（右）是聽障Kinley的小幫手。取自IG

美國一隻黑色拉布拉多原本是身障飼主的協助犬，後來也成為同住的一隻聽障狗狗的小幫手，除了日常生活的協助，散步時間到了也會負責當傳聲筒，兩狗互動相當有愛。

拉布拉多「Lily」除了協助坐輪椅的飼主布里基特（Bridget），由於同住的拉布拉多「Kinley」耳朵聽不到，Lily也成為牠的小幫手，當主人要帶狗狗去散步，只要下一聲指令「去叫Kinley」，Lily就會快速跑去知會Kinley，提醒牠散步時間到了。

布里基特表示，兩隻狗平常總是在一起，罹有聽障的Kinley很依賴Lily給予的提示和線索，如果Lily不在，Kinley會變得焦慮、對環境不知所措；而Lily也從Kinley那邊學到許多行為模式，牠們很愛對方也互相照顧彼此。

布里基特說，她在Kinley 8周大時收養牠，牠在6個月大時因為神經系統缺陷而喪失聽力，飼主開始教導利用手勢示意和牠溝通，失去聽覺的Kinley如今也能過著健康又快樂的生活。

布里基特將兩隻狗的故事在網路上分享，引起廣大迴響，她感到相當意外和感謝，也希望藉此喚起大眾對於身障者和協助犬的意識和教育。

身障者 美國 收養 拉布拉多 寵物

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