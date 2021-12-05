綿羊的屁股被柵欄卡住了！園區告示卻要遊客「請放心」

一名女子在疫情稍微趨緩之時，到日本愛知縣的野外民族博物館Little world參觀，在園區飼養綿羊的地方看到一張有趣的告示，貼上推特分享，引起廣大迴響。

該告示的照片可見綿羊背對柵欄，似乎屁股被卡在格子中，解說文字寫道：「綿羊的屁股卡住了！…但是請放心，是牠自己要這樣的，因為牠超喜歡這個姿勢；有時也會把頭卡進去，這也是牠自願的，請放心。」

叫大家不要擔心綿羊的公告。圖取自推特

網友表示：「原來是自願阿，那我就安心了」、「可能是在抓癢吧」、「太可愛了」、「這麼多人擔心牠，遊客們都好溫柔喔」。

博物館負責人表示，這隻綿羊住在該園區的動物廣場，是今年11歲的公羊「卡魯」，高齡導致體力衰退需要東西支撐，所以喜歡把屁股或頭部撐在柵欄上。卡魯這個姿勢讓業者時常收到許多遊客關心，所以今年夏天開始張貼該告示。他表示卡魯年紀大了，希望大家能溫柔的守護牠。