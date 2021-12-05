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只能跟我玩！大狗硬亂入貓和主人遊戲 白貓瞬間眼神死
貓狗住在同一個屋簷下，有時也會獨佔慾發作？一隻大狗看到和牠感情好的貓咪同伴和主人玩，硬是要亂入打斷，讓貓咪露出無奈的表情，相當有戲。
日本一名飼主養了5歲的土佐犬「Agito」（アギト）和1歲的白貓「Zou」（ソウ），常在推特上分享牠們的日常，一貓一狗平常感情很好，平常會一起玩和睡覺。
有天飼主在和Zou玩，Agito似乎不甘寂寞，硬是要亂入，將龐大的身軀湊過來，打斷了貓咪和主人的歡樂時光。Zou露出無奈眼神死的表情，和一旁興致高昂的Agito形成強烈對比。
飼主表示，牠們倆平常都會關注彼此在做什麼，有時就會跑來加入對方的活動。當天Zou在結束和主人的互動後，也有好好地去和Agito一起玩了。
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