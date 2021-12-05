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比特犬咬死3歲童 她貼出初見面溫順撒嬌影片：當天怎麼了？

聯合新聞網 / 綜合報導
咬死三歲童的比特犬已被送到收容所等候發落。圖取自臉書
咬死三歲童的比特犬已被送到收容所等候發落。圖取自臉書

屏東縣日前發生比特犬咬死3歲男童的事件，飼主已把該犬送到收容所，等候進行人道評估。面對有可能被安樂死的下場，動保團體人士貼出該犬溫順撒嬌的影片，大批網友齊聲為牠請命，希望給牠一條活路。

屏東縣春日鄉一名3歲男童2日晚上趁母親外出，獨自走到鄰居家，被鄰居養在庭院中繫上狗鏈的比特犬咬住腹部和頸部，最後因大量失血宣告不治。

江姓飼主很自責，表示有為該犬繫狗鏈，並告知鄰居比特犬的危險性，警告不要靠近，沒想到發生憾事，他無意再飼養，將比特犬帶到收容所安置。農業處指出，後續將啟動人道評估，決定如何處理，但已發生咬死人憾事，又是列管凶猛犬類，很可能人道毀滅。

闖禍的比特犬，江姓飼主已沒有意願繼續飼養，農業處將比特犬帶回收容所，後續配合相關單位偵辦。記者劉星君／翻攝
闖禍的比特犬，江姓飼主已沒有意願繼續飼養，農業處將比特犬帶回收容所，後續配合相關單位偵辦。記者劉星君／翻攝

臺灣愛狗人協會理事長顏杏娟昨天在臉書PO出去探視該比特犬的影片，片中比特犬相當溫順，乖乖地被摸頭。她寫道第一次見面就這麼會撒嬌，不解當天到底怎麼了，為何會咬三歲小孩。

下面近千名網友留言為比特犬請命：「狗狗是無辜的」、「拜託不要給牠安樂死」、「我摸過很多的比特都很乖巧」、「可以救牠出來嗎？看了好難過」、「請屏東縣府給一個機會，讓牠活著！」。

也有不少網友直指是人的問題：「家長沒看好小孩問題比較大」、「孩子有智能障礙不是更應該盯緊嗎」、「是不是小孩有對狗狗做出不友善的行為？牠也是在自我防衛」、「狗有錯，人就沒錯嗎？」。

農委會公告比特犬自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，現有比特犬飼主只要在期限內辦理申報備查，遵守配套管理規定，就可繼續飼養，已飼養的比特犬，須在2023年2月28日前完成申報。

比特犬 屏東縣 安樂死 棄養 寵物

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