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影／喵星人強迫症上身？喝水前必先「開挖」 網友笑：跳月球漫步？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位美國網友的貓咪在喝水前，總是會做出「挖洞」的動作才開始喝。圖擷取自youtube
一位美國網友的貓咪在喝水前，總是會做出「挖洞」的動作才開始喝。圖擷取自youtube

很多人會飼養貓狗等等當作寵物，然而不管再怎麼資深的飼主，也總會發現汪星人喵星人們，有一些無法解釋的行為出現。最近一位外國網友，就分享了他家的貓咪，總是在喝水時有著一個奇妙的動作。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，外國youtube頻道「ViralHog」最近分享一段影片。畫面中有一隻貓咪在水杯前面，本來以為他是要喝水，然而貓咪卻不停地揮動雙腳，好像在挖掘什麼東西一樣，這動作維持了五、六秒之後，才終於比較緩和下來，開始把嘴巴伸進杯子裡喝水。

報導指出，這部影片是一位在美國紐約的飼主所拍下的，飼主表示這隻貓咪每次喝水時，都有著這樣的習慣，但原因他也不太清楚。然而貓咪的特異行為，倒是引起不少網友的討論。

許多網友紛紛表示「他是在『挖』水」、「這是一隻在月球漫步的貓」、「我的貓也會這樣做耶，是某種強迫症嗎」、「他們是想找地方躲藏嗎」、「這貓有病喔」、「還真像貓咪會做的事」、「後面那隻貓叫什麼啊」、「我的貓是喝玩水後前腳會一直交叉擺，明明根本沒弄濕」、「反正我確定這很可愛就是了」。

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