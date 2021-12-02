他秀老家貓咪屁屁上有個「完整箭頭」 網驚：真的不是合成？

寵物身上的毛皮，或許有時會出現一些心形、三角等形狀的花紋，然而最近有位日本網友分享，表示他家裡的貓咪的某個部位，居然有著非常罕見的「箭頭」形狀的圖案，照片公布後令許多網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「Sakura73294840」最近分享一張照片，畫面中是他老家所養的白色貓咪。然而這隻白色貓咪的臀部、尾巴底下的位置，卻剛好有一個朝上的黑色箭頭圖案。

Sakura73294840表示，這隻貓咪的名字叫做「goma」，是位女孩子。雖然經常扳著一張臉，但其實非常愛撒嬌，讓人感到特別可愛。而他臀部上的箭頭實在太過工整，照片公布之後，也引起許多網友的討論。

不少網友就回應「真的是箭頭耶」、「真的不是合成的嗎」、「這個箭頭也太完整」、「很帥耶」、「實在太可愛了」、「本人好像不太高興『你在看哪裡』」、「這可以放進圖鑑裡頭了吧」、「心型還算滿常見的，但箭頭還真是特別」、「這貓可以去報名金氏世界紀錄了」、「太有趣了」、「這箭頭比我想像的還要箭頭」。