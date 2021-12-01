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白腹鰹鳥不遷徙 20年前日本繫放來台原因成謎

中央社 / 高雄1日電

墾丁鵝鑾鼻10月間出現一隻至少20歲白腹鰹鳥，海保署隔天發現牠已死亡，初判20年前在日本被繫放，但因這種鳥不會遷徙，為何來到台灣也成為謎團，遺體後續將做成標本供教育使用。

海洋委員會海洋保育署今天在臉書（Facebook）貼出一張可愛海鳥照片指出，一隻白腹鰹鳥10月14日在墾丁國家公園鵝鑾鼻礁岩附近被遊客發現，且靠近拍照還不會飛走；但因台灣南部少見鰹鳥停棲，位置又剛好在友善釣點範圍，屏東保育站人員蒐集相關資訊後，隔天天未亮就出發了解是否需要協助救援。

不過，當海保署人員抵達時，只發現白腹鰹鳥僵硬的遺體，且在足部發現金屬腳環。海保署經取得墾丁國家公園同意，將遺體採集冰存，第一時間也通知國立台灣大學鳥類研究相關團隊解剖及製作標本。最後在聯繫原繫放單位－日本山階鳥類研究所（YamashinaInstitute for Ornithology）才知道，牠是民國90年9月2日在日本小笠原諸島繫放，至少20歲的成年雌性海鳥。

海保署將遺體送往病理解剖後，發現牠的胃腸空空的，顱骨至耳孔都有出血，還有脾臟炎、甲狀腺鈣化及食道糜爛等相關病徵，獸醫推測可能是因鰹鳥年邁孱弱，不幸遇上颱風撞擊物體，最後死亡，遺體後續將製作成立姿標本供環境教育使用。

海保署指出，白腹鰹鳥目前最長壽命紀錄是26歲雄性個體，雖然這種海鳥被記錄為不會遷徙，但這隻鰹鳥繫放地與回收地直線距離仍達到2627公里，這隻鰹鳥從日本遠道而來台灣的詳細原因也因此成為一大謎團。

海保署表示，白腹鰹鳥雖沒被列為保育類，但近年相關研究顯示物種有族群量下降及海洋廢棄物危害等風險，屏東保育站開始辦理海洋鳥類主題保育課程及戶外教學活動，海保署也將啟動「海鳥撿拾採集計畫」，蒐集台灣海鳥資訊，讓死亡海鳥遺體更有科學價值。

日本 墾丁 屏東

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