畸形鬼頭刀魚 專家：能活下來真厲害

台東成功鎮新港漁港日前出現1隻畸形鬼頭刀魚，環團擔心是水溫引起。不過資深漁民說這是天生的；水試所專家說是基因突變，「能活下來真是幸運、厲害」。

「阿春水產」福裕號王老闆日前在成功鎮新港漁港拍賣市場，買下一批鬼頭刀魚，回到家整理時，發現有1尾約3公斤，長約40公分的鬼頭刀，尾部呈現波浪狀，很奇特的一條魚，他將照片放上臉書。

網友紛紛留言「這要怎麼殺」、「這一條是努力往前游造成尾巴彎曲，太努力了」；也有網友說，若是這頭鬼頭刀原本就這樣，那太神了，先天畸形的在物競天擇的大海裡，能躲過掠食者，能順利獵捕食物長到這麼大，吃到牠的人，「該先頂禮膜拜再吃下肚」。

林姓網友則憂心說，是否海底溫度升高，導致「秘雕魚」，民國82年有環保團體在核二廠附近發現秘雕魚，經調查是水溫升高引起。

王老闆今天接受中央社記者電話訪問時表示，這隻變形鬼頭刀是天生的，並非抓到後擠壓變形的，因變形且不夠大，無法做魚排，只能打成魚漿做魚丸。

水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，這隻變形鬼頭刀是基因突變造成的，不是水溫引起，鬼頭刀對環境很敏感，如果水溫升高，牠就會立刻換地方，因此不是環境造成牠變形。

「不簡單」何源興說，這隻鬼頭刀尾部變形，游泳速度不會很快，變成很弱勢，一方面要躲掠食者，一方面又要獵捕食物，「要吃別人，又不能被吃」，能活下來真是太幸運、太厲害了。

在新港漁港幫魚商處理鬼頭刀的「阿琴」說，她殺了30年的鬼頭刀，還是第1次看到這樣畸形的鬼頭刀。