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【動物冷知識】動物與人同悲？見她倒臥樹下 象群竟悲鳴辦葬禮

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看動物與人類互利共生（誤）的冷知識吧！




科學證實當動物意識到死亡，可能會感到悲傷，以及為死者進行哀悼儀式，像是大象會為死去的親人、同伴哀悼，並反復觸摸屍體以示哀傷。

肯亞曾經有一位老婦人，因為迷路而在樹下睡著了。當她醒來時，一頭大象站在她的前方，輕輕地撫摸著她，她因為非常害怕而不敢輕舉妄動。隨後其他的大象也靠過來，大象們開始大聲昂叫，並將她埋在樹枝下。第二天早上當地牧民發現她，而老婦人並沒有受到任何傷害。




貓咪這種行為其實是代表他們對主人的疼愛。另一個原因，是想向你炫耀一下自己的狩獵能力、想引起你的關注。

如果家中的貓咪從來都不會帶「食物」回來，也不是他們不愛你。從小養在家裡的貓咪，因為成長過程中沒有貓媽媽教他們狩獵，會比較少出現這樣的行為。




住在寒冷地區的動物群，本身就會聚在一起取暖的技能。

而海豹姦殺（？）企鵝的行為，科學家推測，海豹可能在求偶季節求偶受挫，因此找企鵝「發洩」。通常會是一些年輕的、沒有性經驗的海豹，由於太稚嫩，遭到雌性海豹拒絕，但是性慾無法排解，就地找了企鵝來發洩。


參考連結：1234

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