粗腿利爪稀客上門 「地表最危險的鳥」大搖大擺走進他家

澳洲木匠佛萊明（Tony Fleming）日前在工作室製作家具時，一隻巨大的鶴鴕（Cassowary，又名食火雞）大搖大擺走入室。

佛萊明表示鶴鴕近來會在他的房子周遭遊蕩，吃些李子或其他可食物品，「那天牠直接溜進小屋裡。」

天性害羞的鶴鴕警戒性高，察覺危險時能以50公里時速竄逃。牠們擁有雙粗壯腿及鋒利的趾爪，一跳可高達1.5公尺，且踢腳結合利爪的超強攻擊力可能會嚴重傷害其他物種，故得「地表最危險鳥類」名號。

佛萊明起先看到鶴鴕很驚慌，但很快意識到牠只是想來看看他的小屋。

佛萊明說鶴鴕在當地廣為人知，有時甚至會走進酒吧。佛萊明提到之前妻子慶祝50歲時，跟幾個朋友一起露營，早上醒來發現鶴鴕在營地周圍徘徊，大家都跑去餵食牠。

但佛萊明指出鶴鴕攻擊力很驚人，之前耳聞有人走在路上，鶴鴕衝著他猛烈攻擊，所幸受害者最後倖存沒大礙。