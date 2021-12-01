影／貪吃熊將限量版藍寶堅尼車門一掌扯壞 車主不怒反笑

愛吃是天性，對於動物來說食物比什麼名貴房車更吸引！阿拉伯聯合酋長國1段有趣影片近日在網上流傳，只見1隻中型寵物熊努力鑽進1輛藍寶堅尼限量版跑車內，惟一直都未能爬入去，牠竟直接把門拆掉，當下寵物熊也嚇一跳，但仍「目標明確」地從車廂內拿走蘋果離去，而最離奇的是司機見此狀況竟沒有怒火中燒，反而爆笑起來。

從影片可見，淺棕色的寵物熊在1輛橙色藍寶堅尼跑車旁「虎視眈眈」，車內的主人則拿出1個紅蘋果，不堪「引誘」的牠因而設法爬進車廂內，惟怎樣也爬不進去，遂用力拉一拉側門，不料整道門竟完美脫落至地上，熊頓時被嚇至退後，但冷靜過後還是走進車廂內取去蘋果。

據知被拆門的跑車正是藍寶堅尼限量版的「Lamborghini Huracan Performante」，光是門的維修費都已不少，如果這事發生在其他人身上肯定笑不出來，不過片中的車主看到熊的舉動卻笑得相當燦爛。原來車主正是當地有名的投資家及超跑收藏家Humaid Abdulla Albuqaish，他將全過程拍下並放在Instagram分享，而主角熊則是其在花園內飼養的寵物。Humaid其後還上載另一條影片，顯示他打開車尾箱給寵物熊享用1箱蘋果，同時飼養了老虎、獅子、鬣狗及蛇等「野生動物」。

影片曝光後，不少人都擔心熊爪會損壞汽車的油漆、車身或車廂內部，又批評他將野生動物圈養是不道德行為，不過Humaid則反駁稱，他是真心喜歡這些物動，並建造了私人動物園讓牠們有最好的照顧，牠們甚至不會被拔掉牙齒或指甲等。

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文章授權轉載自《香港01》