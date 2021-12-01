「圓寶」在幼幼班捨不得下課 訓練成效好有蘋果獎賞

台北市立動物園大貓熊「圓寶」轉眼1歲5個月大，體重來到53公斤，最近動物園開始安排「圓寶」上幼幼班。動物園表示，現階段的課程內容包括基本的親近訓練及認識目標棒等等，每次訓練完成正確的指令，便會給予蘋果片當作獎勵，所以「圓寶」超級喜歡上課，下課還會上演「捨不得」離開的戲碼。

動物園表示，今年十月，保育員開始在活動場和「圓寶」進行一些「初階訓練」，建立彼此的默契。十一月則正式開始「幼幼班」的課程，現階段的課程內容包括基本的親近訓練及認識目標棒等等，每次訓練完成正確的指令，便會給予蘋果片當作獎勵，所以「圓寶」非常喜歡「上課」，雖然才上「幼幼班」，但保育員老師教學一點也不馬虎，透過標準一致確實地的口令及動作，不讓牠產生混淆。

動物園表示，「圓寶」超級喜歡上課，下課還會上演「捨不得」離開的戲碼，而且「圓寶」和姐姐「圓仔」一樣聰明，很容易進入訓練的狀態。雖然小小朋友現在動作還無法非常確實，但已經算是有模有樣了。訓練內容會針對不同的需求和物種來制定訓練計劃，例如，大貓熊家族的訓練計劃，就包括親近訓練、牙齒保健、秤重及身體觸摸等，讓保育員可以近距離觀察及照顧大貓熊們的健康狀況。

動物園表示，「動物訓練」的主要目的在於提升動物福祉，透過親近訓練、目標引導等，讓動物能和保育員、獸醫師們建構良好的信任關係，透過平日的課程練習，讓動物們熟悉各項指令與動作，當面對真正的管理需求及醫療狀況下，就可以大幅降低動物們的緊張感。