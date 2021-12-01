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「圓寶」在幼幼班捨不得下課 訓練成效好有蘋果獎賞

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
大貓熊家族的訓練計劃，就包括親近訓練、牙齒保健、秤重及身體觸摸等。圖／動物園提供
大貓熊家族的訓練計劃，就包括親近訓練、牙齒保健、秤重及身體觸摸等。圖／動物園提供

台北市立動物園貓熊圓寶」轉眼1歲5個月大，體重來到53公斤，最近動物園開始安排「圓寶」上幼幼班。動物園表示，現階段的課程內容包括基本的親近訓練及認識目標棒等等，每次訓練完成正確的指令，便會給予蘋果片當作獎勵，所以「圓寶」超級喜歡上課，下課還會上演「捨不得」離開的戲碼。

動物園表示，今年十月，保育員開始在活動場和「圓寶」進行一些「初階訓練」，建立彼此的默契。十一月則正式開始「幼幼班」的課程，現階段的課程內容包括基本的親近訓練及認識目標棒等等，每次訓練完成正確的指令，便會給予蘋果片當作獎勵，所以「圓寶」非常喜歡「上課」，雖然才上「幼幼班」，但保育員老師教學一點也不馬虎，透過標準一致確實地的口令及動作，不讓牠產生混淆。

動物園表示，「圓寶」超級喜歡上課，下課還會上演「捨不得」離開的戲碼，而且「圓寶」和姐姐「圓仔」一樣聰明，很容易進入訓練的狀態。雖然小小朋友現在動作還無法非常確實，但已經算是有模有樣了。訓練內容會針對不同的需求和物種來制定訓練計劃，例如，大貓熊家族的訓練計劃，就包括親近訓練、牙齒保健、秤重及身體觸摸等，讓保育員可以近距離觀察及照顧大貓熊們的健康狀況。

動物園表示，「動物訓練」的主要目的在於提升動物福祉，透過親近訓練、目標引導等，讓動物能和保育員、獸醫師們建構良好的信任關係，透過平日的課程練習，讓動物們熟悉各項指令與動作，當面對真正的管理需求及醫療狀況下，就可以大幅降低動物們的緊張感。

動物園表示，現在冷冷涼涼的溫度對大貓熊家族來說，正是舒爽的好天氣，都會輪流到戶外場地來踏青，每位家族成員對戶外的反應都不一樣，歡迎遊客來一睹大貓熊家族的可愛模樣。

「圓寶」超級喜歡上課，下課還會上演「捨不得」離開的戲碼。圖／動物園提供
「圓寶」超級喜歡上課，下課還會上演「捨不得」離開的戲碼。圖／動物園提供
歡迎大家一起到動物園和大貓熊一起享受在大自然環境享受野餐的感覺。圖／動物園提供
歡迎大家一起到動物園和大貓熊一起享受在大自然環境享受野餐的感覺。圖／動物園提供
保育員幫媽媽圓圓刷牙。圖／動物園提供
保育員幫媽媽圓圓刷牙。圖／動物園提供

動物園 圓寶 貓熊

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