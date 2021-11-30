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高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

出生10小時長頸鹿拚死逃離母獅嘴下 最後的死法卻超展開

聯合新聞網 / 綜合報導
長頸鹿母子被母獅追逐。圖取自Latest Sightings YouTube
長頸鹿母子被母獅追逐。圖取自Latest Sightings YouTube

出生不到一天就面臨死亡！一隻小長頸鹿才誕生就被獅子捕食，媽媽盡力保護曾一度讓牠脫離虎口，最後仍因虛弱無力溺死於河中，峰迴路轉的發展讓拍到攝影師很驚訝。

肯亞Olare Motorogi自然保護區上誕生一隻小長頸鹿，這隻長頸鹿寶寶才出生約10小時，剛學會走路，就面臨掠食者的威脅。一隻母獅追逐長頸鹿母子把牠們逼離獸群，來到退無可退的河床邊。長頸鹿媽媽將身體擋在中間保護孩子，卻一不小心把小長頸鹿推落斜坡。

滑落斜坡的小長頸鹿被母獅逮住。圖取自Latest Sightings YouTube
滑落斜坡的小長頸鹿被母獅逮住。圖取自Latest Sightings YouTube

小長頸鹿無力自行爬上坡，遭到無情的母獅咬住將牠拖行。長頸鹿媽媽沒有放棄，繼續試圖威嚇母獅遠離牠的寶寶。在媽媽的驅趕下，小長頸鹿一度成功逃離母獅嘴下，重新站起來跑進河裡，最後卻因為氣力放盡，7小時後慢慢倒下，溺死在水裡。

小長頸鹿慢慢在水裡癱軟溺死。圖取自Latest Sightings YouTube
小長頸鹿慢慢在水裡癱軟溺死。圖取自Latest Sightings YouTube

拍到這個過程的攝影師表示，目睹母長頸鹿生下寶寶，30分鐘後能踉蹌走路、10小時後就能奔跑，卻不幸被母獅和鬣狗盯上，不久後鬣狗失去興趣離開，母獅卻對牠們窮追不捨，追了約6公里，逃跑過程中母長頸鹿媽媽多次把寶寶絆倒。

最後長頸鹿母子被逼到河床邊，驚慌的媽媽試圖保護孩子，卻不慎把牠撞下斜坡。媽媽走到河床外想誘導孩子爬上來，小長頸鹿太虛弱躺了下來，母獅逮到機會上前掠食。看到母獅嘴下一動也不動的小長頸鹿，攝影師都以為牠已經死了。

令人意外的是，母獅被長頸鹿媽媽驅趕走後，小長頸鹿又自己站了起來，跌跌撞撞走到河中。進入水中7小時後就因為氣力盡失，慢慢癱軟倒下，為生存奮戰的小長頸鹿最後溺死在河中。

長頸鹿 保護區

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