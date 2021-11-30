快訊

立院三讀溢繳稅款申請退還請求權延至10年 重罰逃漏稅

大學再傳作弊！北市大生手機自拍應試 還邊考邊吃泡麵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柴犬不習慣穿新衣服 竟出現「倒立走路」詭異走姿

聯合新聞網 / 綜合報導
圖取自IG
圖取自IG

有些飼主喜歡給寵物打扮穿衣服，但不是每隻狗狗都能適應身上有異物的感覺。一隻柴犬在穿上全新的長袖衣物時，像是被套上拘束器般，走姿也變得很詭異。

日本一名飼主帶柴犬「信乃」到輕井澤旅遊，他給信乃穿上保暖的全新深藍色條紋長袖衣服，這套衣服從脖子包覆到後腿，僅露出屁股和尾巴，飼主還笑稱白桃形狀的屁股就像猴子屁股一般。

飼主放信乃在寬廣的後院自由奔跑，但這衣服似乎給平常好動的信乃很大的拘束感，牠走得很緩慢，一邊走一邊不斷踮起後腳、高抬後腿，就像試圖倒立走路一樣，感覺相當不自在，爬上階梯也是維持這個姿勢。

飼主索性把牠的衣服拖了，信乃就像被拔除拘束器一樣，開心在庭院高速瘋狂奔跑。飼主說還是喜歡看到信乃舒服的跑步，這樣感覺很幸福。

飼主常帶信乃去輕井澤玩。圖取自IG
飼主常帶信乃去輕井澤玩。圖取自IG

柴犬 保暖 寵物 猴子

相關新聞

影／鬥牛犬「嘴咬輪環」就地睡死 網友笑：邊睡邊整牙嗎

人在睡意濃厚時，有可能在不知不覺間，以奇特的姿勢進入夢鄉。而除了人以外，其他動物也會發生類似的狀況。最近一位日本網友，就發現他的寵物狗狗，最近出現了讓他意想不到的睡姿。

他養大丹犬才七個月長得「比飼主還高」 網友驚呼：變帥了！

狗狗因為品種的不同，成長速度和體型也經常大不相同，甚至有的狗狗才過了短短幾個月，就有可能出現非常明顯的變化。最近一位日本網友，就碰上自家的寵物狗狗，短時間內竟出現驚人的成長。

柴犬不習慣穿新衣服 竟出現「倒立走路」詭異走姿

有些飼主喜歡給寵物打扮穿衣服，但不是每隻狗狗都能適應身上有異物的感覺。一隻柴犬在穿上全新的長袖衣物時，像是被套上拘束器般，走姿也變得很詭異。

幫抬屁股又一秒坐下去！「拒否柴」真實上演 主人路邊崩潰

柴犬是出了名有個性的犬種，日本甚至給不肯散步、在路上耍賴的柴犬「拒否柴」的稱號。一名飼主帶柴犬散步遇到牠耍脾氣，多次抬牠的屁股也行不通，讓他相當崩潰。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

動物園 人工哺育無尾熊寶寶

無尾熊「Grace」因急性白血病嚴重，台北市立動物園上周執行人道處理，園方正努力照顧「Grace」育兒袋中的寶寶、僅日齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。