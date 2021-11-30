柴犬不習慣穿新衣服 竟出現「倒立走路」詭異走姿

有些飼主喜歡給寵物打扮穿衣服，但不是每隻狗狗都能適應身上有異物的感覺。一隻柴犬在穿上全新的長袖衣物時，像是被套上拘束器般，走姿也變得很詭異。

日本一名飼主帶柴犬「信乃」到輕井澤旅遊，他給信乃穿上保暖的全新深藍色條紋長袖衣服，這套衣服從脖子包覆到後腿，僅露出屁股和尾巴，飼主還笑稱白桃形狀的屁股就像猴子屁股一般。

飼主放信乃在寬廣的後院自由奔跑，但這衣服似乎給平常好動的信乃很大的拘束感，牠走得很緩慢，一邊走一邊不斷踮起後腳、高抬後腿，就像試圖倒立走路一樣，感覺相當不自在，爬上階梯也是維持這個姿勢。

飼主索性把牠的衣服拖了，信乃就像被拔除拘束器一樣，開心在庭院高速瘋狂奔跑。飼主說還是喜歡看到信乃舒服的跑步，這樣感覺很幸福。