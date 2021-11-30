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幫抬屁股又一秒坐下去！「拒否柴」真實上演 主人路邊崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬拒絕散步，讓飼主崩潰。圖取自IG
柴犬拒絕散步，讓飼主崩潰。圖取自IG

柴犬是出了名有個性的犬種，日本甚至給不肯散步、在路上耍賴的柴犬「拒否柴」的稱號。一名飼主帶柴犬散步遇到牠耍脾氣，多次抬牠的屁股也行不通，讓他相當崩潰。

日本一名宿醉的飼主上傳一段帶家裡柴犬「羅伊」（ローイ）散步的影片，走到一半羅伊就任性賴在地上打滾，飼主多次抬起牠的屁股，讓牠站好，但手一放開羅伊馬上又坐下去，飼主雙手撐著膝蓋露出絕望的樣子。

飼主又想出一招，假裝丟下牠，往前走出鏡頭外，固執的羅伊依然紋風不動，他只好認命走回來繼續與羅伊奮鬥，一人一狗就這樣僵持了約五分鐘。

飼主表示，羅伊不會討厭散步，但是一個奇摩子不爽就會耍賴，為了牠的健康還是必須每天帶出去運動。

柴犬 日本 寵物

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