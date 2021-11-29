寵物知識+／和同居情侶分手 一起飼養的愛犬該歸誰？

很多同居情侶會一起飼養毛小孩，一旦感情破局面臨分道揚鑣，寵物該歸給誰？如果兩邊都要爭取，訴諸到法律層面會怎麼處置？

日本一名服飾店女店員投稿律師諮詢專欄，她表示和同居男友分手了，一起飼養的愛犬該由誰帶走飼養？她知道小孩有所謂的「親權」，但動物和人類不同，在法律上較屬於「物品」，這樣要如何決定寵物該歸誰？

律師解釋，這就得看當初是由誰出錢購買這隻狗狗，如果是男友全額負擔這隻狗狗的費用，基本上就是歸他，即使平常都是由女友照顧，仍不影響其所有權。不過若女友很想要爭取，可以透過和對方溝通協調說服他讓出愛犬。

如果當初是一人出一半的錢，這隻狗就屬於兩人「共同持有」，一般物品還可以分成兩半，想當然爾當然不適用於狗狗，就勢必得透過協商看由誰飼養。如果兩邊都不退讓，就要訴諸法律訴訟來決定了，法官會根據雙方的飼養條件、環境等進行裁決，獲勝的一方需支付部分費用給另一方作為賠償，得以獲得狗狗的所有權。