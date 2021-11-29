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寵物知識+／混種犬和米克斯有什麼分別？會比純種好養嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
米克斯狗狗示意圖。ingimage
米克斯狗狗示意圖。ingimage

狗狗有不同的品種，除了純種狗，也有人偏好不同品種生下的混種狗，時下還有一種流行叫法為「米克斯」，但混種犬和米克斯兩者間有什麼區別？日本獸醫師增田國充對此詳細解說。

Q.「混種犬」的定義為何？

混種犬為複數犬種交配而生的後代，定義上，非純種犬生下的狗狗一律稱為混種。根據日本寵糧協會2020年的寵物飼育調查，純種狗佔了8成以上，混種屬於少數派。

Q.「米克斯」和混種有什麼不同？

嚴格說起來並沒有太大差別，硬要區分的話，在混種犬中，不同純種犬交配生下的後代稱為米克斯，在他們身上通常可見雙親的特徵和毛色等。但就像人類一樣，不會剛好遺傳到父母各半的特徵，有時會特別顯現某一方的樣貌，同一胎的狗狗即使繼承同樣雙親的血脈，但彼此的特徵差異也很大。

Q.如何得知混種犬的血統？

不同純種狗生下的米克斯，身世明確較容易追溯；但是有些混種犬來歷血統不明，可以透過DNA鑑定，分析遺傳基因來推斷和牠血緣相近的犬種，藉此分析出潛在易罹疾病的情報。

Q.混種犬比純種好養還難養？

無法斷言哪種比較好養，雖然狗狗個性受先天影響，但飼主後天的教養、訓練、投注多少愛等因素，也能形塑狗狗不同的性格，這方面就不用區分是純種還是混種了。

Q.混種犬在飼養樣要注意什麼？

純種狗容易推斷易遺傳和罹患的疾病，可以追溯血統的米克斯也能根據雙親血統獲得一定程度的掌握；身世不明的混種犬則不用特別注意特定的疾病，按照一般健康準則飼養就行了。

獸醫師 日本 寵物 基因 米克斯

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