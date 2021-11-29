領角鴞幼鳥落巢 新竹動物園獸醫當鳥媽媽教飛行、獵食

有城市獨行俠之稱的領角鴞，是習於棲息於都市的二級保育類，常於公園、校園築巢繁衍。今年4月新竹市立動物園救援一隻落巢的白色領角鴞幼雛，到園時發現對方營養不良身體虛弱，由獸醫陳致吟無微不至照顧下長成成鳥；陳致吟說，領角鴞獲救時為雛鳥，沒有親鳥教導飛行及狩獵，她就暫時當「鳥媽媽」，最初用滴管餵食，到後來陪練飛、狩獵，近日經飛行及狩獵活餌能力評估，已經成功結訓通過「成年禮」，園方也已準備好野放。

陳致吟說，領角鴞當初是民眾救援的幼雛，待長成成鳥後為了未來野放回歸自然，她也擔起鳥媽媽職責訓練領角鴞飛行、獵食。

最初是利用拋飛方式訓練振翅、漸漸訓練肌力，獵食最初也以無生命的肉讓領角鴞捕食，後以小白鼠讓領角鴞練習爪子、嘴巴用力，學習打活餌，漸漸才養成野外求生技能。陳致吟說，目前領角鴞的求生技能已完成訓練，園方與產發處也正在研究適合野放的地點。

新竹市立動物園主任楊礎遠表示，近日也有民眾送來1隻路倒領角鴞，來到動物園完全站不起來，經過獸醫室治療及餵食，2天就恢復活力，也進行野放訓練完成。

楊礎遠也說，不過，民眾若遇路倒的雛鳥，很可能是因為風大或自然因素而意外落巢，其實親鳥通常會鄰近找回幼雛，並不建議民眾在第一時間救走幼鳥，影響原本大自然生態。

產發處指出，領角鴞是二級保育類，非常適應都市生活，可在都會公園及校園築巢繁衍，喜歡吃昆蟲、蜥蜴、鳥類及小型哺乳類動物等，生活在人類生活圈的森林公園內，白天非常需要隱密的地方休息，例如較大面積樹葉濃密的林相及樹冠，以儲備晚上狩獵能量，晚上會聽到牠發出「勿－勿－勿」的鳴叫聲，是神祕又可愛的猛禽。

市府指出，除了領角鴞，鳳頭蒼鷹也在都市森林很活躍，有民眾透過1999專線通報，發現鳳頭蒼鷹撞到窗戶摔落地面，經動物園獸師室檢傷結果為亞成鳥，其飛羽及尾羽完整，因撞擊導致站立姿勢不良，未發現骨折，獸醫室提供肉肉大餐，已經恢復活力，也會獵食活餌鼠，已經達到野放標準。

鳳頭蒼鷹也是都會猛禽之一，棲息範圍從中低海拔的山林、到都會區，非常適應人類，可以在都會森林悠哉的穿梭，不在意樹下來往的民眾，與人和平共存。鳳頭蒼鷹尾下覆羽，好像包著尿布非常醒目，遠遠就能分辨，盤旋時會有雙翅快速下壓振翅的招牌動作，是很棒的大自然觀察對象。