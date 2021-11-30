影／鬥牛犬「嘴咬輪環」就地睡死 網友笑：邊睡邊整牙嗎
人在睡意濃厚時，有可能在不知不覺間，以奇特的姿勢進入夢鄉。而除了人以外，其他動物也會發生類似的狀況。最近一位日本網友，就發現他的寵物狗狗，最近出現了讓他意想不到的睡姿。
根據日本媒體「grape」報導，飼養三隻鬥牛犬的日本IG網友「gaudikun」，最近分享一段影片，畫面中他逐漸走近其中一隻寵物鬥牛犬，然而過程中鬥牛犬卻一動也不動，嘴裡含著一個輪環。直到面向他時，才發現鬥牛犬已經睡著，只似乎很勉強的張開眼睛，但身體仍是維持同個姿勢。
不一會兒，鬥牛犬似乎抵擋不了睡意，眼睛再度闔上，整體呈現一邊張著嘴，一邊睡死了的姿態。即使偶爾眼睛有張開，也顯得意識恍惚。直到飼主把輪環拿下來後，才終於有點反應動作。
網友們看了影片，紛紛表示「太可愛了」、「居然邊咬著邊睡著了」、「這睡魔也太強大」、「讓我笑了」、「中間敗給睡魔好幾次」、「這樣就睡著囉」、「感覺睡得很幸福」、「我被治癒了」、「是一邊睡覺一邊做牙齒矯正嗎」、「我家的狗狗也會咬著玩具睡覺」、「顯然玩得很盡興啊」。
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