誤把樹幹抱枕當實木…幼貓飛撲摔得四腳朝天 躺地整個傻掉

貓咪身手靈活，在家活動時卻也有誤判的時候。一隻幼貓誤把樹幹形狀的抱枕當作實木，奔跑跳上去時失去重心摔了一大跤，陷入懷疑貓生的一瞬間。

日本一個貓中途之家的推特上傳一則爆笑影片，一隻橘白相間的幼貓「菲奧」（フィオ）和其他待領養的小貓們一起追逐玩耍，牠很有活力的到處爆衝，先是撲倒一隻黑白貓後，接著朝一個木幹形狀的抱枕衝過去。

固いと思っていた子猫 pic.twitter.com/qnsAlMXqdG — 仲良し保護猫 うに むぎ はち むー😸🇯🇵 (@uni_mugi_hachi) February 10, 2021

由於這個抱枕的外型是一截木幹，菲奧誤以為是堅硬的實木，奔跑順勢跳上去，沒想到抱枕本質超柔軟，菲奧腳下頓失支撐力，摔了個四腳朝天。摔倒後菲奧躺在地上呆了一下，似乎還沒意識到剛剛發生什麼事。

菲奧摔倒後躺在地上發呆。圖取自推特

這支影片至今已有超過150萬次觀看數，網友笑翻：「太可愛了」、「一瞬間腦袋空白」、「希望牠沒有受傷」、「那不是抱枕是給貓穿過的隧道吧」。