爸撿到一隻流浪鴨！他曝鴨子最後去處 網笑：要變薑母鴨了

在路上撿到流浪貓狗不稀奇，竟然連家禽也能撿？一名網友的爸爸在停車場撿到一隻大肥鴨，暫時先帶回家浴室收留，把家人嚇了一大跳。

一名網友在Dcard發文，月初某天他一大早被興奮的媽媽叫醒，告知他浴室有一隻鴨子！原來是爸爸工作到凌晨，在停車場看到一個裝有鴨子的紙箱，天氣很冷鴨子瑟瑟發抖，原PO爸爸打電話問警局怎麼處理，警察建議聯絡動保局，所以就先把鴨子帶回家。

把鴨子安置在浴室。圖取自dcard

爸爸暫時把鴨子安置在浴室，還去買飼料給牠吃，原PO說鴨子很乖不會亂叫，只有開門看牠時會呱個幾聲。唯一困擾是太會大便，每個小時都要沖洗浴室，臭到後來都不太想去看牠。

原PO爸爸聯絡動保局，預計隔天來載牠，於是這隻鴨子又在他們家住了一晚。爸爸還在大浴缸放水給牠游，鴨子玩得很開心，第二天動保局就來把鴨子帶走了，原PO說：「我們祝鴨子能有更好的鴨生」。

被動堡局載走的鴨子。圖取自dcard

原PO說，因為家裡是公寓又空間有限，加上媽媽會怕動物，所以沒有收養的打算；有人問他為何不自己幫忙找飼主，原PO解釋當初是警察建議聯絡動保局，而且找飼主需要花時間，他們沒辦法讓鴨子住太久，所以選擇找動保局是最快的方式。

網友表示：「好可愛的鴨鴨，原PO全家好人一生平安」、「你們感覺照顧得很好，牠都沒有害怕的樣子」、「應該是殯葬儀式後的惡意放生」。還有人開玩笑：「薑母鴨的食材被載走了」、「看來這隻鴨鴨最後的鴨生會變成餐桌上的料理」。

先前也曾有雞鴨在路上遊蕩的案件，動保處表示，有些業者可能貪圖方便，在喪禮祭拜後會將雞鴨隨意棄置於道路上，提醒民眾不要將活體雞鴨隨便亂丟棄，應該將牠們送交農戶協助飼養。依《動物保護法》第5條，棄養貓狗或是雞鴨將處以3萬至15萬元罰鍰。