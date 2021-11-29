生命鬥士！努力跨越各種傷病「28歲老貓」獲長壽表揚

一般貓咪的壽命為十幾歲，長一點的可以到15～16歲，日本有一隻貓至今已經活了28年，雖然身體微恙仍努力活著，甚至獲得動物醫院的表揚。

這隻長壽的貓名叫「番茄」（とまと），住在北海道，飼主的媽媽28年前11月在自家庭院撿到牠，當時天氣已非常寒冷，氣溫只有攝氏個位數，飼主媽媽非常喜歡動物，於是就收留了番茄。

番茄個性相當我行我素，摸牠時要特別小心，但隨著年紀增長，年邁的番茄愈來愈溫和，已經可以任人想摸就摸了，現在和另外幾隻收養的流浪貓一起生活，也能和大家和睦相處。

年過20歲後番茄的健康急轉直下，從時常便秘開始各種傷病纏身，甚至面臨到生死交關。21歲那年因為罹患感冒，不吃東西，身體虛弱到必須靠點滴維持體力。後來雖然好不容易痊癒，感冒期間左眼被腳不慎弄傷，導致眼球破洞視力受損，還罹患嚴重的膀胱炎。

年邁的番茄有許多生活上的不便，飼主試圖排除日常生活中潛在危險，例如將牠常走的通道盡量清空、因應上廁所較為困難，在牠床上鋪了多層寵物布墊。

1年前番茄獲得札幌市某動物醫院的長壽犬貓表揚，許多人對於公貓能這麼長壽感到驚訝。現在的番茄偶爾會因病往返醫院，但醫生說牠仍能持續長期抗戰。飼主表示，如果番茄的長壽例子對其他貓狗而言能成為一個希望，是一件令人高興的事。