快訊

藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

班班有冷氣做半套？ 師爆特教與專科教室有冷氣沒補助電費

生命鬥士！努力跨越各種傷病「28歲老貓」獲長壽表揚

聯合新聞網 / 綜合報導
28歲的長壽貓「番茄」。圖取自推特
28歲的長壽貓「番茄」。圖取自推特

一般貓咪的壽命為十幾歲，長一點的可以到15～16歲，日本有一隻貓至今已經活了28年，雖然身體微恙仍努力活著，甚至獲得動物醫院的表揚。

這隻長壽的貓名叫「番茄」（とまと），住在北海道，飼主的媽媽28年前11月在自家庭院撿到牠，當時天氣已非常寒冷，氣溫只有攝氏個位數，飼主媽媽非常喜歡動物，於是就收留了番茄。

番茄個性相當我行我素，摸牠時要特別小心，但隨著年紀增長，年邁的番茄愈來愈溫和，已經可以任人想摸就摸了，現在和另外幾隻收養的流浪貓一起生活，也能和大家和睦相處。

年過20歲後番茄的健康急轉直下，從時常便秘開始各種傷病纏身，甚至面臨到生死交關。21歲那年因為罹患感冒，不吃東西，身體虛弱到必須靠點滴維持體力。後來雖然好不容易痊癒，感冒期間左眼被腳不慎弄傷，導致眼球破洞視力受損，還罹患嚴重的膀胱炎。

年邁的番茄有許多生活上的不便，飼主試圖排除日常生活中潛在危險，例如將牠常走的通道盡量清空、因應上廁所較為困難，在牠床上鋪了多層寵物布墊。

1年前番茄獲得札幌市某動物醫院的長壽犬貓表揚，許多人對於公貓能這麼長壽感到驚訝。現在的番茄偶爾會因病往返醫院，但醫生說牠仍能持續長期抗戰。飼主表示，如果番茄的長壽例子對其他貓狗而言能成為一個希望，是一件令人高興的事。

動物醫院 寵物 貓咪

延伸閱讀

寵物知識+／貓咪平均壽命延長10歲！「老老照護」成潛在隱憂

寵物知識+／貓咪活到30歲的未來…老人養貓將面臨的3個考驗

相關新聞

他養大丹犬才七個月長得「比飼主還高」 網友驚呼：變帥了！

狗狗因為品種的不同，成長速度和體型也經常大不相同，甚至有的狗狗才過了短短幾個月，就有可能出現非常明顯的變化。最近一位日本網友，就碰上自家的寵物狗狗，短時間內竟出現驚人的成長。

爸撿到一隻流浪鴨！他曝鴨子最後去處 網笑：要變薑母鴨了

在路上撿到流浪貓狗不稀奇，竟然連家禽也能撿？一名網友的爸爸在停車場撿到一隻大肥鴨，暫時先帶回家浴室收留，把家人嚇了一大跳。

生命鬥士！努力跨越各種傷病「28歲老貓」獲長壽表揚

一般貓咪的壽命為十幾歲，長一點的可以到15～16歲，日本有一隻貓至今已經活了28年，雖然身體微恙仍努力活著，甚至獲得動物醫院的表揚。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

201天無尾熊寶寶沒了媽 動物園首次人工哺育要養大牠

無尾熊「Grace」由於急性白血病嚴重，台北市立動物園已於上周執行人道處理，園方正努力照顧「Grace」的寶寶，僅日齡2...

狗狗也是水做的？22公斤雪貴賓竟能輕鬆鑽過「貓專用小門」

貓咪鑽小洞不稀奇，狗狗竟然也會！一隻22公斤的黑色中型犬在食物引誘的測試下，竟然毫不費力的通過只有貓才過得去的小門，讓主人驚呼狗狗的身體也像水做的一樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。