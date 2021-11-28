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狗狗也是水做的？22公斤雪貴賓竟能輕鬆鑽過「貓專用小門」

聯合新聞網 / 綜合報導
主人拿肉腸引誘中型犬鑽過這個小門（紅圈處）。圖取自dailymail
主人拿肉腸引誘中型犬鑽過這個小門（紅圈處）。圖取自dailymail

貓咪鑽小洞不稀奇，狗狗竟然也會！一隻22公斤的黑色中型犬在食物引誘的測試下，竟然毫不費力的通過只有貓才過得去的小門，讓主人驚呼狗狗的身體也像水做的一樣。

美國奧勒岡州的飼主斯達琳（Jaime Cedarlin）最近發現，她收養的雪貴賓（雪納瑞和貴賓犬的混種）「凱西」（Cassi）常跑進兒童房咬東西，但她明明有設置柵欄，柵欄上只有一個留給貓鑽的小門，何以凱西能夠通過？

斯達琳於是進行測試，她在柵欄的另一端揮舞著一片肉腸切片，對著凱西呼喚。凱西先是讓鼻子穿過小門試探了一下又縮回去，斯達琳持續用食物引誘凱西，對著牠吹口哨，甚至丟了一小塊碎片到地上，忍不住的凱西終於擠過小門來到飼主這一邊，這景象逗得斯達琳和先生放聲大笑。

凱西成功了！圖取自dailymail
凱西成功了！圖取自dailymail

斯達琳解釋這個小門是留給家裡的貓咪通過的，對於體重50磅（22.68公斤）的中型犬凱西能穿過小門感到相當驚訝，她將影片上傳到抖音，吸引上千人按讚，她笑稱自己的狗狗就像水做的一樣。

貓咪 收養 抖音 寵物

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