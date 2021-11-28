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貓偷窺廚房有啥好吃的 從餐桌搆到流理台竟「卡住」了

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪想看流理台上有什麼吃的，伸長身體意外卡住。圖取自推特。
貓咪想看流理台上有什麼吃的，伸長身體意外卡住。圖取自推特。

貓咪的筋骨柔軟，延展度很高，不過也有失足的時候。一隻貓想一窺廚房有什麼好吃的，伸長身體搆到流理台，卻意外陷入進退維谷的窘境，笑翻飼主。

有一天主人在廚房忙，1歲多的米克斯貓「Miru」（みるちゃん）想探勘有什麼好吃的，於是從餐桌探出身體，沒想到卻「回不來了」，牠前腳搭上流理台、後腳撐在餐桌上，貓身在兩地搭成一座直挺挺的橋樑，形成進退兩難的情況。

網友大呼：「太可愛了」、「加油呀」、「貓咪身體意外的長耶」、「這是在鍛鍊核心肌群嗎？」。

Miru是隻易爆衝和食慾旺盛的女孩，很喜歡伸展身體，遇到食物有時會迫不及待站起來大快朵頤，或者搭上窗台想看外頭的風景，無奈不夠高看不太清楚，飼主笑稱動作就像人類的小孩一樣。

眼巴巴看著飼主吃飯的Miru。圖取自推特
眼巴巴看著飼主吃飯的Miru。圖取自推特

貓咪

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