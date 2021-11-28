只愛爸爸！貓咪討摸時面露幸福…聽到媽媽呼叫一秒變臭臉
貓貓對家族成員的愛通常不會平等，一隻米克斯橘貓遇到最愛的爸爸時會表現出和顏悅色，但是一聽到不怎麼喜歡的媽媽出聲，就會立刻變臉，愛恨情緒全寫在臉上。
這隻表情鮮明的貓名叫Mona（もなちゃん），今年1歲，是美國短毛貓和曼赤肯的混種。當被爸爸撫摸時瞇起眼睛，一臉幸福的神情；但是一聽到媽媽的呼喚聲，臉瞬間垮下來，擺出臭臉，這冷熱溫差相當大。
飼主解釋，當時Mona跑去向爸爸撒嬌討摸，正在好好享受時，就被媽媽的呼叫聲打斷，於是露出不滿的神情。
飼主說，家裡親戚眾多，所有成員中Mona唯一摯愛是爸爸，有時爸媽在對話時，Mona會一直亂入吵爸爸。當媽媽要摸或抱牠時，Mona會生氣還以「貓拳」，牠也會拒絕其他親戚的抱抱，似乎除了爸爸以外其他人都排在後面的順位。
被Mona排擠的媽媽不太在意，她很享受看著Mona各式各樣的表情，不管牠做出什麼反應都覺得是世界上最可愛的孩子。
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