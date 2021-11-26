生態浩劫 小琉球海洋物種較5年前銳減8成

屏東縣小琉球近年成為觀光旅遊盛地，縣府委託學界調查發現，小琉球潮間帶因遊客過度踩踏，生物種類及數量較5年前銳減8成，今年7月海水急速淡化後又烈日曝曬，致棘皮動物大量死亡，遊憩密集區珊瑚礁覆蓋率更降到10％以下，建議以有科學基礎的管理措施，減少人為影響；縣府表示，今年3月修正保育公告，包括潮間帶同一時間進入人數、增設導覽線、禁止繁殖期夜間導覽等，明年並導入線上申請，以利掌握人數，創造觀光發展及生態保育雙贏局面。

根據中山大學海洋事務研究所教授張水鍇、中山大學海洋前瞻科技推展中心主任劉莉蓮、國立自然科學博物館研究員趙世民、國立海洋生物博物館研究員樊同雲等人的研究調查，小琉球潮間帶受到遊客過度踩踏的影響，生物種類及數量較過去銳減8成，今年7月28日開始，連續10多天的大雨使潮間帶海水急速淡化，接著大退潮烈日照射，棘皮動物如海參、陽隧足、海膽等生物大量死亡，其中以肚仔坪死亡數量最多。

調查指出，在過去2年調查中，3處著名潮間帶（杉福、漁埕尾及肚仔坪自然人文生態景觀區）的無脊椎動物種類和密度，近5年內下降約8成，最大的潮間帶肚仔坪，也淪為台灣最早看到的「海膽荒礁」。另在漁埕尾、杉福、蛤板灣、花瓶岩、美人洞及海仔口等地，都發現魚類、海膽、海參、螺類、螃蟹等死亡及海藻白化；而小琉球珊瑚從2014年約50%的覆蓋率，降到去年20%，加上去年海水升溫大白化，遊憩活動密集區更是低於10%，已是台灣環島中排行墊底。

學者建議縣府建立有科學基礎的管理措施，如改善排水系統，加強對敏感生物研究，提出合適的保育作為，透過科學調查尋找適合的區域作為核心保育區或生物微避難所，增加棲地韌性，同時減少人為的持續影響，讓生物資源有機會復原。縣府表示，依調查成果以「預警原則」滾動檢討並調整保育措施，3月已修正公告「琉球、車城水產動植物繁殖保育區及有關限制事宜」。

縣府海洋及漁務事務所說，這次調整除將肚仔坪潮間納入保育區，規範潮間帶保育示範區同一時間進入人數300人為限、生物繁殖期、夜間應持紅光燈解說導覽及禁止寵物等措施，以減少人為干擾，另於杉福及漁埕尾潮間帶劃設導覽路線，縮小遊客踩踏範圍，明年增加肚仔坪導覽路線劃設外，也導入線上申請、AI人數辨識、電子生物展示等系統管理，遊客行前就能知道潮間帶人數，並了解保育管理措施及保育生物。

縣府說，未來會持續爭取科學調查計畫，研擬包括加強對敏感生物調查、保育及復育、評估劃設核心保育區、實施潮間帶輪休等，並視生態狀況適時調降進入人數或關閉休養。