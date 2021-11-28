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數對了嗎？房裡共有這麼多可愛小狗 網笑：沒看出那隻博美！

聯合新聞網 / 綜合報導
外國影片中的小狗和可愛布偶擺在一起，一時真假難辨。圖擷取自youtube
外國影片中的小狗和可愛布偶擺在一起，一時真假難辨。圖擷取自youtube

毛茸茸的小狗狗們外觀可愛，有時甚至跟家中的布偶們放在一起，都很難分辨出到底哪邊是可愛的狗狗，哪邊又是可愛的布偶了。最近在國外，就有一部如此讓人錯亂的影片。

根據日本媒體「FUNDO」報導，外國youtube頻道「ViralHog」最近分享一段影片，在短短九秒鐘的過程，畫面拍攝到許多放在一個小房間內的布偶。然而仔細觀察，會發現無論是櫃子的上方，還是窗邊的布偶堆等，其實都藏了幾隻小狗狗，由於外表一樣可愛的關係，一時之間還真難讓人分辨出來。

而鏡頭再照下去，可看到在搖籃椅內，以及脫水桶內，又都有躲著小狗狗。結算在這幾秒的拍攝中，總共就藏有多達七隻狗狗，分別是櫃子上三隻、窗邊兩隻、搖籃椅和脫水桶內各一隻。

網友們看到影片，紛紛表示「我只找到六隻耶」、「我只找到三隻」、「有七隻喔」、「是六還是七啊」、「我差點沒認出那隻博美犬」、「其實全部都是布偶對吧」、「那隻眨眼的好像在說『唉呀真不好意思，我也是很努力一動也不動的』」。

日本 寵物

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