安靜狗狗突狂吠！吵到鄰居拍門才知火災 救150居民安全撤離

這還不是靈犬！「印度矽谷」班加羅爾日前發生火警，唯起火單位只有一名老婦在家，而且她未有察覺到危機迫近，幸好醒目的一歲半黃金獵犬阿普（Appu）留意到異狀，平日安靜的牠持續狂吠，希望老主人發現起火。因為阿普吠得太久，鄰居聽聲後拍門查看，驚見到屋內已火光熊熊，而且冒出大量濃煙，馬上帶老婦離開，並提醒其他居民逃生。消防指火警中106個單位的150名居民全部撤離，過程中無人受傷，居民們大讚是阿普救了大家，最終火警只蔓延到另一單位，惟兩單位的家具電器全數燒毀。

狗狗果然是人類最好的朋友！17日班加羅爾電器城一個住宅小區發生火災，救人功臣是隻寵物犬。當天下午2時許，起火單位內狗狗阿普的男屋主和其他家人都出門上班，只剩牠在家陪伴年逾六旬的老主人Kathyayini。老主人患有心臟病，平日阿普在家裡都很安靜，但當天阿普持續吠叫，她好奇下起身周圍查看，這時才留意到室內有火光，而且已冒出濃煙。

由於阿普不斷吠叫，聲音引來鄰居好奇，有人到來拍門查看，驚見屋內起火，冒出一陣滾滾濃煙，即時帶走Kathyayini。其他居民這時才留意到Kathyayini居住的119號單位窗口冒煙，「我們看到火勢蔓延，馬上通知其他人，一起跑到大樓外」。有居民指，最初拍老婦門的鄰居看到單位情況後，覺得火勢很可能蔓延，叫大家馬上逃生，居民們事後大讚是阿普救了所有人一命。

居民們自行撤離期間，這時有2名外賣員經過，見到公寓冒煙，連忙通知消防部門。消防部門到場疏散了106個單位、合共150名住客，所有人都無受傷，消防員最終花了2小時控制火勢，事後未找到火源，相信事件不是燃氣泄漏，估計是雪櫃或熱水爐短路引致，並會進一步調查。

當地媒體指，如果沒有阿普狂吠警告，事件可能悲劇收場，今年9月，班加羅爾另1個住宅區有母女因火警困於公寓內，家人及消防員營救無果，雙雙葬身火海。

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文章授權轉載自《香港01》