「有受過訓練？」國外記者貼台灣狗站機車踏板照 網笑：基本技能

機車是台灣人常見的交通工具，不少民眾還會騎機車載寵物出門，習以為常的情景卻意外被國外媒體記者拍下，讓外國人感到不可思議，照片也在推特掀起熱議。

《每日電訊報》駐台記者尼古拉史密斯（Nicola Smith）21日在推特貼出一張台灣街頭常見的一幕，狗狗站在機車踏板上的照片，貼文寫道「台灣的狗狗也要接受機車訓練嗎？」

推文吸引1000多人按愛心，許多台灣人在底下貼愛狗站在機車踏板上的照片，甚至還有狗狗站後座叼著珍珠奶茶，有國外網友詢問「這是合法的嗎？」史密斯則回答「不知道，但非常常見」。

該則推文也被轉發至PTT上，引發台灣網友紛紛討論，「台灣狗基本技能」、「台灣狗狗日常」、「我還看過狗站機車後座勒」、「國外的狗不會嗎？」、「我養過的狗好像也不用教，他自己就上去了」、「坐機車已經寫進狗狗基因裡了」、「台灣狗真的超愛坐腳踏板的」、「台灣貓狗還會看紅綠燈」。

不過，根據《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰，倘若愛犬不幸在機車行進過程中跳車，導致其他用路人受傷，飼主恐需負擔民事賠償和刑事傷害罪責。