尋寶？搞錯洞？鯙魚狂鑽猛塞同伴嘴裡 詭異行徑連專家都不懂
大自然無奇不有，特別是許多水中的生物，行為模式和陸地生物非常不同，因此常有令人匪夷所思的動作出現。最近在日本社群網站上，就有一段讓專家也難以解釋的魚類影片。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於日本和歌山縣周參見町的「周參見町立蝦蟹水族館」，最近在官方twitter上分享了一段影片。在畫面中，竟然有一隻鯙魚，把頭塞在另一隻鯙魚的嘴裡，過了好幾秒才抽身出來。
あっ！いい穴みぃ〜つけたっと……— すさみ町立エビとカニの水族館 (@ebikaniaquarium) November 20, 2021
あれっ！あれれ？？
ま ち が え た 〜
恥ずかし〜（笑）#こんなことってある#ウツボinウツボ#ウツボの気持ち#ウツボの思う壺#みんな見てたね pic.twitter.com/pgc9k8YKX6
館方指出，以鯙魚來說，塞進其他鯙魚嘴裡的狀況並不常見。雖然有人猜測是不是鯙魚搞錯，把另外一隻鯙魚的嘴巴當成洞穴想鑽進去，又或者是因為鯙魚夜行性的關係，因此產生了一些奇怪的舉動，但目前對於這樣的行為，並沒有一個確切的解釋。
網友們則紛紛表示「看到瞬間噴笑」、「鯙魚一臉很困惑的樣子」、「其實是特大號的胃鏡」、「居然沒咬下去，還滿溫柔的」、「被這樣塞居然沒有大動作抵抗」、「為啥會這樣乖乖讓他鑽啊」、「難不成在肚子裡面有什麼寶物嗎」、「這到底是在幹嘛」、「正在吃人？正在被吃？」、「最後根本呈現虛脫狀態」。
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