兩青蛙重現「鐵達尼號」經典鏡頭 緊抱五分鐘不鬆手

好萊塢電影「鐵達尼號」描寫淒美的浪漫愛情，在全球擁有廣大的粉絲，而劇中男主角傑克在船頭，緊緊抱著女主角蘿絲的畫面，更是經典的一幕。最近有位日本網友，就發現自家的寵物，居然意外重現同樣的動作。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「OGA02666631」最近分享一張圖片，只見畫面中的水槽裡頭有兩隻青蛙，一隻呈現站立張開雙手的姿態，另一隻則在背後緊緊抱住他。

媒體比喻這個畫面有如「鐵達尼號」的那幕經典場景一樣，而且兩隻青蛙的動作，還維持了五分鐘之久。OGA02666631表示，他是無意間看向水槽，就發現青蛙們呈現這個姿勢了，立刻就決定要拍下來，也很好奇他們究竟是抱持著怎樣的心情在維持這個姿勢的。

其他網友們看了則紛紛回應「『不要走！絕對不離開你！』」、「在做雙人體操嗎」、「逛街看到想買的東西跟全力阻止他的家長」、「真的是鐵達尼號耶」、「原來鐵達尼號現實化之後會長這樣」、「鐵達尼號象徵愛與和平，證明飼養的環境很不錯」。