園方憂金剛猩猩「Iriki」頻拔毛 一天長達62分鐘都在拔

台北市立動物園金剛猩猩「Iriki」近期出現頻繁拔毛的情況，動物園表示，「Iriki」是108年從荷蘭來到台北，荷蘭曾告知「Iriki」有拔毛行為，園方觀察「Iriki」來台後改善，不料今年8月起，拔毛狀況嚴重，高峰時期一整天長達62分鐘都在拔毛，甚至還曾拔掉雄性金剛猩猩「迪亞哥」腰部及腿部的毛。

動物園表示，11月起保育員們更增加人力，針對「Iriki」的拔毛行為透過監視影像進行24小時的動物行為分析，可以明顯發現11月2日為最高峰，一整天總計拔毛達62分鐘，經過持續增加的照養改善措施之後，11月中「Iriki」一整天拔毛時間都縮減到約10分鐘以內，近幾天則幾乎很少再觀察到拔毛行為。

動物園表示，「Iriki(母)」和「Tayari(母)」是108年11月6日從荷蘭「Apenheul Primate Park（猴山靈長類公園）」來到台北市立動物園的兩隻金剛猩猩個體，與金剛猩猩「D'jeeco迪亞哥(公)」配對後，「Tayari」在去(109)年10月31日生下「Jabali(公)」，「Iriki」則是在今(110)年5月28日生下「Ringo(公)」。

動物園表示，早在「Iriki」和「Tayari」來臺前，荷蘭方就曾告知「Iriki」有拔臉部毛髮的問題，並懷疑是因為她在族群中地位較低等因素所致。來到臺北市立動物園後，「Iriki」確實偶爾會出現拔毛行為，但情況並不嚴重、原本拔毛面積也未增加。

但從今年8、9月起，保育員注意到「Iriki」身上的拔毛面積開始擴大，手部及頭部出現一些白色的禿毛塊，便立即先為「Iriki」補充植物蛋白粉；到了10月中，情況仍未好轉，甚至發現「Iriki」不只拔自己身上的毛，還開始去拔「D'jeeco迪亞哥」腰部及腿部的毛。

動物園表示，為了避免拔毛情況持續擴大，保育員們趕緊翻閱不少研究報告、開了多次討論會議、也向有經驗的荷蘭「Apenheul Primate Park（猴山靈長類公園）」請教。在飲食方面特別提供金剛家族各種營養劑補充，如亞麻籽、鐵劑、綜合維他命、磷酸鈣等。

在行為方面提供行為豐富化的玩具，像是欄網放置食物、竹筒、麻布袋、草球中塞食物等，另外給予精油、花茶、寵物用放鬆噴霧，也在戶外活動場玻璃上貼反光玻璃貼，為金剛家族遮蔽遊客的視線，另外保育員也會不定期開放兩個戶外活動場讓金剛家族自由進出，增加活動的空間與刺激。