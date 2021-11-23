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保育類紅隼誤觸鳥網遭困 治癒後今重返大自然

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
一隻紅隼日前在金門大學誤觸鳥網遭困，經金門縣野生動物救援暨保育協會救援。圖／金管處提供
一隻紅隼日前在金門大學誤觸鳥網遭困，經金門縣野生動物救援暨保育協會救援。圖／金管處提供

二級保育類野生動物紅隼日前在金門大學誤觸鳥網遭困，經金門縣野生動物救援暨保育協會救援後已無大礙。金門國家公園管理處今天表示，經評估個體飛行能力正常已達到野放標準，稍早由金門國家公園管理處處長鄭瑞昌親自野放，讓牠重返大自然。

金管處表示，這隻紅隼日前誤入金門大學為防止家鴿在陽台內築巢而架設的鳥網，所幸金大師生及時發現，送至金門縣野生動物救援暨保育協會，經獸醫師初步檢傷及保育人員悉心照料，個體沒有外傷且飛行能力尚未受影響，精神狀態與體態皆無大礙，並於今日順利野放。

金門國家公園為讓受傷鳥類個體有機會重返大自然，及了解金門地區鳥類的威脅因子，委託金門縣野生動物救援暨保育協會辦理鳥類救傷工作，今年截至目前鳥類救傷案例達211例，其中以以車禍60例最多，而其他如窗殺(傷)、誤觸鳥網或魚網的架設，也是嚴重危害鳥類生命的威脅因子。

金管處也提醒，秋冬季節正是猛禽南遷的旺季，也是金門地區賞鳥最佳時節，金管處呼籲，民眾如果發現傷鳥，可通報金門縣野生動物救援暨保育協會(082-333587)及時救援，期待透過救傷及野放，讓大眾能瞭解野生鳥類的生活習性，共同關注環境，達到保育成效。

金門國家公園管理處處長鄭瑞昌親自野放紅隼，讓牠重返大自然。圖／金管處提供
金門國家公園管理處處長鄭瑞昌親自野放紅隼，讓牠重返大自然。圖／金管處提供
二級保育類野生動物紅隼日前在金門大學誤觸鳥網遭困，經金門縣野生動物救援暨保育協會救援後已無大礙。圖／金管處提供
二級保育類野生動物紅隼日前在金門大學誤觸鳥網遭困，經金門縣野生動物救援暨保育協會救援後已無大礙。圖／金管處提供
一隻二級保育類野生動物紅隼日前誤觸鳥網遭困，經評估個體飛行能力正常已達到野放標準，今天由金門國家公園管理處處長鄭瑞昌親自野放，讓牠重返大自然。圖／金管處提供
一隻二級保育類野生動物紅隼日前誤觸鳥網遭困，經評估個體飛行能力正常已達到野放標準，今天由金門國家公園管理處處長鄭瑞昌親自野放，讓牠重返大自然。圖／金管處提供

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