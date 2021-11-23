領養溫和狗狗突「惡魔化」撕咬女主人 飼主控是收容所的陰謀

一對夫妻從收容所帶回一隻米克斯犬，本以為是隻溫和的狗狗，沒想到幾天後突然發狂，無故攻擊女主人，害她嚴重受傷。飼主懷疑收容所給牠餵食或施打鎮定劑，來掩蓋其殘暴的本性。

太陽報報導，蘇格蘭57歲的雪倫（Sharon Archibald）和丈夫麥可透過臉書從某個救援收容所買了一隻黃金獵犬、牧羊犬和拉布拉多混種的狗狗，取名為Moose。

剛把狗狗帶回家四天就發生悲劇，本月3日夫妻在廚房洗東西，Moose把前腳放在檯面上，當雪倫喝斥牠「不行」，Moose突然露出牙齒凶狠地咆哮，接著撲向雪倫壓住她的胸部。當麥可站起來試圖制止，Moose再度攻擊雪倫，把她手臂的肉扯掉一塊。

他們扭打了10分鐘，Moose持續壓制雪倫的胸部，麥可試圖要把狗關起來也未果。這場攻擊讓雪倫的手臂留下嚴重的撕裂傷，最後夫妻決定找獸醫將Moose人道毀滅。

雪倫談起那天的慘劇仍心有餘悸，她稱Moose當晚已不是當初他們救援的狗狗，彷彿「惡魔化」變成殺人武器，就像在喪屍片裡看到的那些由人類轉為殭屍的樣子。

雪倫回想起，當初業者似乎急著要銷出這隻狗，儘管他們有事前確認Moose是隻好狗狗也對孩童友善。把Moose帶回家後，牠立刻躺在沙發上呼呼大睡，接下來幾天都非常嗜睡，雪倫思索業者是不是給了牠什麼藥物，讓牠在移動中保持鎮靜。

雪倫懷疑業者用藥物將Moose包裝成親人溫和的寵物欺騙消費者，她指控業者心懷不軌，並說他們根本只想賺錢而非慈善動物援助；該收容所則反指控雪倫將Moose安樂死很「惡劣」。