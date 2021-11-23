聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／24歲「鳥瑞」T18黑琵現身台南 鳥友驚喜
「阿祖級」老黑琵現身台南沿海；台南市生態保育學會今公布1隻曾繫放的編號「T18」黑琵現蹤，推估有24歲，堪稱是「鳥瑞」。T18活躍覓食，鳥友們驚喜不已。
台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，安南區城西社區發展協會理事長陳國忠，是今天上午在自家養殖魚塭拍到T18，當時覺得有金屬腳環非常特別，詢問黑面琵鷺保育學會好友。
經查，T18在今年1月在台南、11月在七股保護區及今在城西已第3次被發現通報，大約24年來被回報179次之多。
兼任台南市保育學會副總幹事的拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，趕到魚塭現場，拍攝不少珍貴老黑琵覓食鏡頭。
黃蜀婷說，T18黑琵1999年是繫放年度當時是2歲，目前鳥齡24歲左右，堪稱是「鳥瑞」。台灣能夠在紀錄這麼「老黑琵」是很值得欣慰的事。
保育人士也說，「琵鷺屬」的鳥兒，只要活到17歲，就算是高齡的，這24歲「阿祖級」老黑琵，真的不多見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言