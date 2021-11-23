影／24歲「鳥瑞」T18黑琵現身台南 鳥友驚喜

「阿祖級」老黑琵現身台南沿海；台南市生態保育學會今公布1隻曾繫放的編號「T18」黑琵現蹤，推估有24歲，堪稱是「鳥瑞」。T18活躍覓食，鳥友們驚喜不已。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，安南區城西社區發展協會理事長陳國忠，是今天上午在自家養殖魚塭拍到T18，當時覺得有金屬腳環非常特別，詢問黑面琵鷺保育學會好友。

經查，T18在今年1月在台南、11月在七股保護區及今在城西已第3次被發現通報，大約24年來被回報179次之多。

兼任台南市保育學會副總幹事的拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，趕到魚塭現場，拍攝不少珍貴老黑琵覓食鏡頭。

黃蜀婷說，T18黑琵1999年是繫放年度當時是2歲，目前鳥齡24歲左右，堪稱是「鳥瑞」。台灣能夠在紀錄這麼「老黑琵」是很值得欣慰的事。