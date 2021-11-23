快訊

直播／今無本土、無死亡 增7例境外移入個案

政院網站神秘「614-1整修工程」 透露空軍天弓飛彈營擴編進駐新竹機場？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／24歲「鳥瑞」T18黑琵現身台南 鳥友驚喜

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市生態保育學會公布發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，鳥齡約24歲。圖 ／黃蜀婷提供
台南市生態保育學會公布發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，鳥齡約24歲。圖 ／黃蜀婷提供

「阿祖級」老黑琵現身台南沿海；台南市生態保育學會今公布1隻曾繫放的編號「T18」黑琵現蹤，推估有24歲，堪稱是「鳥瑞」。T18活躍覓食，鳥友們驚喜不已。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，安南區城西社區發展協會理事長陳國忠，是今天上午在自家養殖魚塭拍到T18，當時覺得有金屬腳環非常特別，詢問黑面琵鷺保育學會好友。

經查，T18在今年1月在台南、11月在七股保護區及今在城西已第3次被發現通報，大約24年來被回報179次之多。

兼任台南市保育學會副總幹事的拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，趕到魚塭現場，拍攝不少珍貴老黑琵覓食鏡頭。

黃蜀婷說，T18黑琵1999年是繫放年度當時是2歲，目前鳥齡24歲左右，堪稱是「鳥瑞」。台灣能夠在紀錄這麼「老黑琵」是很值得欣慰的事。

保育人士也說，「琵鷺屬」的鳥兒，只要活到17歲，就算是高齡的，這24歲「阿祖級」老黑琵，真的不多見。

台南市生態保育學會公布發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，鳥齡約24歲。圖 ／黃蜀婷提供
台南市生態保育學會公布發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，鳥齡約24歲。圖 ／黃蜀婷提供

台南 生態保育 保護區

延伸閱讀

宜蘭「鳥影尋蹤」攝影比賽 最年輕得獎鳥友13歲國二生

黑琵出現非繁殖期繁殖行為 鳥友期待第一隻MIT小黑琵！

金山小白鶴「回台探親」？ 宜蘭現蹤鳥友熱議

南市推黑琵保育兼環保 「鐵雕琵」創作展吸睛

相關新聞

她離婚後改和「愛犬」談戀愛 下跪求婚還舉辦盛大婚禮

英國女子雅曼達（Amanda Rodgers）離婚後，再度找到新歡，但這次的對象不是人，而是愛犬「Sheba」。她甚至對牠進行單膝下跪求婚的儀式，以及舉辦盛大的婚禮，有200位賓客到場祝福。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

影／24歲「鳥瑞」T18黑琵現身台南 鳥友驚喜

「阿祖級」老黑琵現身台南沿海；台南市生態保育學會今公布1隻曾繫放的編號「T18」黑琵現蹤，推估有24歲，堪稱是「鳥瑞」。...

寵物知識+／貓咪從外表看得出性別嗎？獸醫分析母貓4大特性

和人類不同，貓的性別從外表難以輕易區分，經過絕育手術兩性的差異又會縮小。但貓的大腦組成和習性卻因性別有所不同，東京大學附屬動物醫療中心獸醫師菊池亞都子就貓的個性、動作和外表，分析母貓的特性。

避免紅色衣服、不要對牠尖叫 與梅花鹿相處「小心誤觸6大地雷」

近期台灣越來越多可以親近梅花鹿的生態園區，為了保護梅花鹿與遊客，專業飼育員提供6大與小鹿相處地雷區，要讓民眾更瞭解小鹿習...

影／不要同時養兩隻貓！ 他秀「包圍照」哭笑不得

許多人喜歡飼養寵物，增加生活中的樂趣。或許有人認為，只要能力許可，寵物的數量就可以養多一點，讓家裡更為熱鬧。不過最近就有位日本網友，分享在家中如果養超過一隻寵物時，可能會遇到的「缺點」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。