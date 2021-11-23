她離婚後改和「愛犬」談戀愛 下跪求婚還舉辦盛大婚禮

英國女子雅曼達（Amanda Rodgers）離婚後，再度找到新歡，但這次的對象不是人，而是愛犬「Sheba」。她甚至對牠進行單膝下跪求婚的儀式，以及舉辦盛大的婚禮，有200位賓客到場祝福。

太陽報報導，雅曼達說，Sheba陪伴自己多年，給她帶來許多歡樂，在低潮時也能給予慰藉，她認為一位生活伴侶能給的Sheba都做到了，與Sheba共度的時光比和前夫更幸福，於是單膝向狗狗下跪求婚，而Sheba搖著尾巴彷彿說「我願意」。

雅曼達為自己和愛犬籌備婚禮，自己做了一件婚紗，在婚宴上她給Sheba親吻當作誓言，賓客們揮灑彩色紙屑給予祝福。雅曼達坦承，這婚禮對她們來說沒有法律效力，但這是值得紀念的一天，象徵Sheba對她的意義有多重大。

和愛犬結為連理引發話題，雅曼達接受了電視節目訪問，談到以往的感情生活，她提到沒有她的同意，男人不能進臥房，有一次甚至讓他在狗窩睡了一整個星期。主持人對和狗結婚展現有點不以為然的態度，雅曼達指出世上有不同種類的感情，她和Sheba的羈絆非常深。