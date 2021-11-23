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寵物知識+／貓咪從外表看得出性別嗎？獸醫分析母貓4大特性
和人類不同，貓的性別從外表難以輕易區分，經過絕育手術兩性的差異又會縮小。但貓的大腦組成和習性卻因性別有所不同，東京大學附屬動物醫療中心獸醫師菊池亞都子就貓的個性、動作和外表，分析母貓的特性。
貓咪也有「女性化」
受到女性賀爾蒙的影響，母貓外表看起來較為圓潤豐滿，在整體姿態儀表上也較為嬌媚性感。
潔癖等級的愛乾淨
貓咪是愛乾淨的動物，而母貓又更甚，對於整潔超級執著和神經質，每天花很長時間清理自己的毛髮。
「為母則強」的高敏感
母貓擁有生養幼兒的天性，比起公貓警戒心更強，更容易敏感緊張，有時訪客來家裡時會躲起來，或是鏡頭對著牠會表現出害怕的樣貌等行為。
叫聲較可愛
就像女人聲音比男人高亢一樣，母貓的聲帶也比公貓纖細，因此叫聲較為尖細，顯得更令人憐愛。在與人類共同生活之中，貓也會學習如何用叫聲傳達意圖和情緒，在這方面的能力母貓勝過公貓。
外貌也能看得出來？
根據一些飼主的感想，母貓比起公貓「臉較小」、「觸感更柔軟」。順帶一提，黑白橘色的三花貓以及黑橘色的玳瑁貓大多是母貓，這是因為三花和玳瑁的毛色基因和決定性別的染色體有關。
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